«Όσοι παρακολούθησαν και είχαν την δυνατότητα αυτή, μια και μεταδόθηκε η ομιλία του κ. Κασσελάκη, θα διαπίστωσαν τελικά, κάποια από αυτά τα οποία είχαν λεχθεί τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες ήταν λίγο για να περιγράψουν αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναϋπάρξει πιο κακοποιητική θα την έλεγα εγώ εισήγηση σε κορυφαίο όργανο ενός κόμματος του χώρου της Αριστεράς». Με την παραπάνω δήλωση, ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολίασε σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα, όσα ειπώθηκαν δια στόματος του νέου προέδρου του κόμματος στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το σαββατοκύριακο που προηγήθηκε.

«Ειλικρινά, δεν αναφέρομαι μόνο στις, χωρίς προηγούμενο, αναφορές για 5η φάλαγγα. Το 5η φάλαγγα δεν είναι μια σκληρή κριτική. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει πια από τα όρια μιας αντιπαράθεσης, όσο και σκληρής να είναι. Ό,τι, ειλικρινά, είχε πει ο φίλος μου και ο σύντροφος ο Νίκος Φίλης και πολλοί τον είχαν κακολογίσει, για Τραμπισμό, τελικά επιβεβαιώθηκε. Ήταν ένας μουσολινικής έμπνευσης λόγος» συνέχισε ο κ. Σκουρλέτης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι «αυτός ο λόγος, το περιεχόμενό του και η αισθητική του, είναι ένας ξένος λόγος με οποιαδήποτε εκδοχή της Αριστεράς».

Μάλιστα, τόνισε ο κ. Σκουρλέτης πως είναι θλιβερό αυτό, γιατί γίνεται στο όνομα του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. «Είναι δηλαδή, μεγάλη η θλίψη, όχι μόνο η προσωπική, αλλά νομίζω και για τους χιλιάδες ανθρώπους που κατά καιρούς εμπιστεύτηκαν, στάθηκαν κριτικά, πολύ περισσότερο είναι μέλη ή στελέχη αυτού του χώρου» προσέθεσε.

Ο κ. Σκουρλέτης στάθηκε εντόνως επικριτικά απέναντι στην διαδικασία εκλογής προέδρου του κόμματος με τους όρους που έγινε.

«Τελικά φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος εκλογής ενός προέδρου, χωρίς καν την ύπαρξη οποιασδήποτε δικλείδας ασφαλείας, όπου μπορεί την ημέρα της εκλογής, οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, προσέξτε, όχι αριστερός, όχι ψηφοφόρος, οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης να καθορίσει ποιος είναι ο αρχηγός ενός κόμματος της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς, διαλύει κάθε συνοχή, κάθε έννοια και ρευστοποιεί κάθε έννοια κόμματος. Είναι η κατάργηση της οποιασδήποτε αναγκαίας, πρέπει να υπάρξει, σχέσης ανάμεσα στην ηγεσία και στα μέλη ενός κόμματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Άρα ήταν απόλυτα λάθος, στρατηγικό και ολέθριο αυτό που είχε γίνει πέρυσι στο συνέδριο» υπογράμμισε ο κ. Σκουρλέτης ενώ σημείωσε «απλώς αισθάνομαι μια πικρή γεύση ικανοποίησης διότι τα είχα πει και δημόσια τότε αυτά».

«Άρα, ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος, είναι ότι αν θέλουμε να υπάρχουν κόμματα δημοκρατικά δομημένα, με συνθέσεις, με διάλογο και να μην υπάρχει αυτή η αδιαμεσολάβητη Περονική σχέση με τον λαό, η οποία έφτασε μέχρι του σημείου να καλεί ο κ. Κασσελάκης για λαοδικεία απέναντι σε αυτόν που είχε μια διαφορετική άποψη, καταπατώντας κάθε έννοια καταστατικού, λειτουργιών που μόλις πριν από έναν χρόνο είχαν ψηφιστεί, στην προέκτασή του αυτό το θέμα βάζει τεράστια ζητήματα. Θέτει το δικαίωμα στην οποιαδήποτε κριτική έχει κάποιος που ανήκει σε ένα κόμμα, το αμφισβητεί δια των δημοψηφισμάτων. Σου αφαιρεί το δικαίωμα. Δεν μπορείς να μιλάς. Αυτά δεν έχουν σχέση, επαναλαμβάνω, με καμία εκδοχή, όχι κόμματος της Αριστεράς, του δημοκρατικού τόξου. Γι’ αυτό λοιπόν είδατε ότι φτάνουν τελικά και άλλοι σύντροφοι, οι οποίοι δεν ήταν στο κλίμα της Ομπρέλας που ανήκω εγώ, αναφέρομαι στο κείμενο των στελεχών που είναι περί την κ. Αχτσιόγλου, να μιλάνε ακόμη πιο σκληρά για τον κ. Κασσελάκη» τόνισε ο κ. Σκουρλέτης.

Επιπλέον, έκανε λόγο για μεγάλη αναγκαιότητα να υπάρχει ένας χώρος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. «Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, με αυτή τη βίαιη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ προς ένα κεντροδεξιό τελικά, λαϊκίστικο μόρφωμα, το οποίο, απ’ ό,τι είδαμε και στην επιχειρηματολογία του απέναντι στους διαφωνούντες, υιοθετεί αντι-ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήματα, ακούσαμε για την προηγούμενη περίοδο, τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, τα επιχειρήματα της ΝΔ, είναι φοβερό αυτό, το θέμα λοιπόν είναι αν αυτή η μετάλλαξη δημιουργεί αντικειμενικά τους όρους και τις συνθήκες για να υπάρξει ένας οργανωμένος χώρος που να εκφράσει πλέον την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά στις νέες συνθήκες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και εγώ νομίζω ότι αυτό υπάρχει. Υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες συνάντησης δυνάμεων που είναι πλέον μέσα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά όχι μόνο» υπογράμμισε ο κ. Σκουρλέτης.

Ως προς τον χρονικό ορίζοντα της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Σκουρλέτης, ανέφερε τα εξής. «Δεν υποτιμώ καθόλου το ορόσημο των εκλογών, διότι οι εκλογές σχετίζονται με αυτό που λέμε λαϊκή ετυμηγορία, ακόμη και αν είναι αυτές οι ευρωεκλογές και οποιεσδήποτε άλλες εκλογές. Αλλά από κει και έπειτα υπάρχει πραγματικά η ανάγκη όχι απλώς να κάνουμε κινήσεις έτσι ώστε να προκύψει ένα όχημα που να στεγάσει κάποιους που φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε σε καμία περίπτωση εγώ θα έλεγα οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να είναι η Ομπρέλα και κάποια άλλα στελέχη. Είναι πολύ λίγο αυτό για να μπορέσει να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν και να μπορέσει να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

Σχετικά με τον τέως πρόεδρο του κόμματος και το εάν θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί γύρω από τις εξελίξεις, ο κ. Σκουρλέτης ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωσε

«εγώ είχα πει δημόσια μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, όταν είχε επιτρέψει τελικά δια της σιωπής του την εργαλειοποίηση του ονόματός του, ότι είχε την ηθική και πολιτική υποχρέωση να μιλήσει. (…) Δεν μπορώ να το εξηγήσω πολιτικά ούτε έχω καμία ειλικρινά διάθεση να το ερμηνεύσω. Ήταν επί 15 χρόνια πρόεδρος του κόμματος, πρώην πρωθυπουργός. Δεν θα τον συμβουλέψω εγώ».

«Της υποχρέωσης να παρεμβαίνουν στα τεκταινόμενα της Αριστεράς, όλοι, ανεξάρτητα από τη θέση που είχαν και κατείχαν, την έχουν. Δεν εξαιρείται κανένας. Πολύ δε περισσότερο όσοι είχαν τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο και τέταρτο λόγο. Εγώ βλέπω ανθρώπους αυτή τη στιγμή που κάνουν μια ανάρτηση στο Facebook, στέλνουν ένα γράμμα, ένα μέιλ σε φίλους τους, απλοί ανώνυμοι αγωνιστές της Αριστεράς, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν, αλλά από εκεί και έπειτα δεν μπορώ να υποδείξω σε κανέναν τι θα έπρεπε να κάνει αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο» είπε ο κ. Σκουρλέτης, καταλήγοντας.

