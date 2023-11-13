Η επιστολή αποχώρησης Τσακαλώτου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Για την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημερώνει, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ωστόσο, η επιστολή δεν εστάλη τυπικά, καθώς μετά την επιστολή του προέδρου της ΚΟ, Σωκράτη Φάμελλου, δεν θεωρείται αναγκαίο.
Ακολουθεί η επιστολή που θα κατέθετε ο κ. Τσακαλώτος:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,
θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Όπως διαβάζουμε στο Bhagavad-Gita είναι καλύτερο να υπηρετεί κάνεις το δικό του καθήκον (dharma), έστω κι ατελώς, παρά το καθήκον κάποιου άλλου, έστω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να υπηρετήσω την υπόθεση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς εκτός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Με εκτίμηση,
Ευκλείδης Τσακαλώτος».
