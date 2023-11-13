Αύριο στις 11 η συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς στο Βερολίνο

Αύριο. Τρίτη, στις 11 το πρωί θα γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια του briefing.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις στον Τύπο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο πραγματοποιείται ενώ η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή.

Παράλληλα, η χώρα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στον κόσμο το 2022 αναλογικά με το ΑΕΠ και βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους κάτω από τα επίπεδα του 2012.

Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα ενέργειας, το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση.

Ήδη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Θα συζητηθούν ακόμη περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στην σημερινή συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στις συνομιλίες με την Τουρκία χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι μετά από ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών η οικογένεια 7 ατόμων που διέμενε στο μοναστήρι του Αγ. Πορφυρίου διήλθε μέσω της Ράφα στην Αίγυπτο και εντός των προσεχών ημερών θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι στη Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του ενιαίου πράσινου τιμολογίου, και πλέον οι καταναλωτές θα ξέρουν ποιος προμηθευτής είναι ο φθηνότερος.

Σημείωσε ότι παρουσία του υπουργού Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοίδη υπογράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη οι συμβάσεις για τον εκσυχρονισμό 9 νοσοκομείων στη βόρεια Ελλάδα που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα των τμημάτων επειγόντων περιστατικών. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη, ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα 620 χιλιάδων σε επιχειρήσεις σχολικών ειδών για παραβίαση νόμου περί αθέμιτης κερδοφορίας. "Οι συνεχείς έλεγχοι είναι το πιο σημαντικό όπλο για την περιστολή των φαινομένων κερδοσκοπίας και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Όπως ανακοινώθηκε χθες, κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, οικογένεια επτά ατόμων που διέμενε στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας, διήλθε από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της Ράφα.

Οι Έλληνες πολίτες και οι συγγενείς τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ελληνική Αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην Άγκυρα όπου σήμερα θα διεξάγει συνομιλίες με την αντίστοιχη Τουρκική, αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο διάλογος που έχει ξεκινήσει, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και το θετικό κλίμα είναι αισιόδοξες εξελίξεις για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η Ελλάδα προσέρχεται στο διάλογο με αυτοπεποίθηση αλλά κυρίως χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Παρουσία του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη οι συμβάσεις για τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό, συνολικά 9 Νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανακατασκευή των ΤΕΠ των συνολικά 9 Νοσοκομείων της Μακεδονίας εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΤΑΙΠΕΔ και των 7 Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών για το έργο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση που αφορά στη δημιουργία του ενιαίου, πράσινου τιμολογίου. Με το νέο τιμολόγιο αίρεται η σύγχυση που επικρατεί σήμερα καθώς πλέον οι καταναλωτές θα ξέρουν ποιος προμηθευτής είναι ο φθηνότερος.

Με βάση την νέα ρύθμιση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος της αγοράς, ανοίγοντας τη σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, όπου θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος, όπως και σε κάθε λογαριασμό, που θα τους οδηγεί στην σύγκριση των τιμών.

Όπως είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, αυτό σημαίνει ότι «οι εταιρίες θα υποχρεωθούν, σε αυτό ειδικά το τιμολόγιο, να κάνουν ανταγωνισμό τιμών. Και ο ανταγωνισμός τιμών μόνο καλό θα είναι για τον καταναλωτή».

Πρόστιμα ύψους σχεδόν 620.000 ευρώ σε τρεις εταιρείες εμπορίας σχολικών ειδών επιβλήθηκαν από του Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ). Τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση του νόμου σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Απέναντι στην εισαγόμενη, επίμονη ακρίβεια η Κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί με ένα πλέγμα μέτρων να συνδράμει τους πολίτες, βελτιώνοντας σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων και πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις όπως είναι η ανακοίνωση των τιμών των προμηθευτών, το μέτρο για τη μόνιμη μείωση τιμής, κλπ.

Όμως, για την περιστολή των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, οι αποτελεσματικοί και συνεχείς έλεγχοι είναι το πιο σημαντικό «όπλο». «Κανείς», όπως τόνισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, «δεν είναι υπεράνω του νόμου». Θα προστατεύσουμε τους πολίτες από όσους πιστεύουν πως θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους, εκμεταλλευόμενοι τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού.

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Βερολίνο όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αρχηγό της γερμανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς, στο Ίδρυμα Konrad Adenauer. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον κ. Μερτς, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ιδρύματος.

Αύριο Τρίτη, στις 11:00, ο Πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, στην Καγκελαρία. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις στον Τύπο.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο πραγματοποιείται με την ελληνική οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή, ενώ έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στον κόσμο το 2022 αναλογικά με το ΑΕΠ και βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους κάτω από τα επίπεδα του 2012.

Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα ενέργειας, το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση. Ήδη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Θα συζητηθούν ακόμη περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

