Οι αστέρες του Χόλιγουντ έχουν αρχίσει εκστρατεία υπέρ του Κέβιν Σπέισι για να συνεχίσει την καριέρα του ως ηθοποιός μετά από επτά χρόνια εξορίας.

Η Σάρον Στόουν, ο Λίαμ Νίσον και ο Στίβεν Φράι είναι μεταξύ των ονομάτων που μιλούν υπέρ του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, μετά την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ του Channel 4 που διατυπώνει νέες κατηγορίες εναντίον του 64χρονου Σπέισι, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ όταν το 2017 διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση, με αποτέλεσμα το Netflix να διακόψει κάθε σχέση μαζί του στο απόγειο της φήμης του στο «House of Cards».

Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε για πολλά σεξουαλικά αδικήματα μετά από δίκη στο Λονδίνο και κέρδισε μια αμερικανική αστική αγωγή στην οποία κατηγορήθηκε ότι έκανε ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση, ο Σπέισι δήλωσε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται «εξοστρακισμένος» από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ όταν το 2017 διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση, με αποτέλεσμα το Netflix να διακόψει κάθε σχέση μαζί του στο απόγειο της φήμης του στο «House of Cards».

Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε για πολλά σεξουαλικά αδικήματα μετά από δίκη στο Λονδίνο και κέρδισε μια αμερικανική αστική αγωγή στην οποία κατηγορήθηκε ότι έκανε ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση, ο Σπέισι δήλωσε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται «εξοστρακισμένος» από τη βιομηχανία του θεάματος.

Η Σάρον Στόουν δήλωσε στην «Telegraph»: «Ανυπομονώ να δω τον Κέβιν πίσω στη δουλειά. Είναι μια ιδιοφυΐα. Είναι τόσο κομψός και διασκεδαστικός, γενναιόδωρος και ξέρει περισσότερα για την τέχνη μας από ότι οι περισσότεροι από εμάς θα μάθουμε ποτέ».

Ο 71χρονος ηθοποιός των ταινιών «Taken» και «Star Wars», Λίαμ Νίσον, δήλωσε για τον ηθοποιό. «Ο Κέβιν είναι καλός άνθρωπος και άνθρωπος με χαρακτήρα. Προσωπικά μιλώντας, ο κλάδος μας τον χρειάζεται και του λείπει πολύ».

Ο Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Στίβεν Φράι επισήμανε ότι ο Σπέισι ήταν και «αδέξιος και ανάρμοστος» σε πολλές περιπτώσεις, αλλά διαφωνεί με το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ του Channel 4. «Αν δεν μου διαφεύγει κάτι, νομίζω ότι έχει πληρώσει το τίμημα», σχολίασε ο ηθοποιός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.