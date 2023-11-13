«Εγώ μένω στον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κ. Κασσελάκη», δήλωσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ'.

«Πρόκειται για διάσπαση αυτό που έχει γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας εκλογής προέδρου χωρίς να πάμε σε συνέδριο. Δεν υπήρξε πολιτική διαφωνία, σύνθεση ή και ρήξη και έτσι πήρε οπαδικά χαρακτηριστικά. Απο εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του», συμπλήρωσε σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα.

«Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη να εκπροσωπήσουμε το ευρύ δημοκρατικό μέτωπο», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη ο ίδιος δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια λέγοντας πως «ότι είχα να πω, τα είπα στα όργανα», ωστόσο συμπλήρωσε πως «θέλει πίστωση χρόνου».

Σχετικά με τη δήλωση του κ. Ραγκούση ο κ. Σπίρτζης σχολίασε: «Δεν υπάρχουν σενάρια να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να μην αποχωρήσουν κι άλλα μέλη, πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον».

«Έχουμε δουλειά απο εδώ και πέρα. Η διάσπαση μπορεί να είναι προωθητική», τόνισε.

«Η πρότασή μου για συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ παραμένει»

Σχετικά με ένα σενάριο συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ ο ίδιος δήλωσε: «Δεν έχουμε απο το ΠΑΣΟΚ έναν άλλον πολιτικό βηματισμό ώστε να μπορεί να εκπροσωπήσει τον δημοκρατικό προοδευτικό χώρο της χώρας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυόταν και υπήρχε άλλο κόμμα που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τον δημοκρατρικό προοδευτικό χώρο θα σας έλεγα ότι δεν έχει καμία σημασία το όνομα. Η πρότασή μου για συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ παραμένει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάσπαση και βρίσκεται σε μία περιδίνηση και το τρίτο κόμμα παραμένει τρίτο κάτι σημαίνει αυτό».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Αχτσιόγλου είπε: «Δεν θα μιλήσω για άτομα που έχουμε υπάρξει μαζί στην πολιτική»

Αναφορικά με ένα σενάριο τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Σπίρτζης τόνισε: «Ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να τοποθετηθεί. Η αποχώρησή του και η έναρξη εκλογής προέδρου δεν συνοδεύτηκε από πολιτικές διαδικασίες και σύνεση άρα καλό είναι η παρακαταθήκη που έχει αφήσει να μη μπει σε εφήμερες συγκρούσεις και να παίξει το ρόλο της συνοχής ή της επανασυγκόλλησης», είπε και τέλος πρόσθεσε: «Μακάρι να είχε τη δυνατότητα να ενώσει τον χώρο ο Τσίπρας».

Πηγή: skai.gr

