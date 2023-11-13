«Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ προχωρά μπροστά, προσηλωμένος στα προβλήματα της κοινωνίας και των απλών πολιτών, όπως είναι τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, για τα οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ συνεχίζει τη σειρά επαφών του» αναφερουν πηγές από την Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και η σημερινή επίσκεψή του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη στιγμή που η αισχροκέρδεια και η ασυδοσία στην αγορά καλά κρατούν και η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και άλλες νευραλγικές κρατικές υπηρεσίες παραμένουν δραματικά υποστελεχωμένες.

Τη στιγμή που η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο πληθωρισμός στα είδη τροφίμων τρέχει με 9,9% και η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει οριζόντια και άδικη φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο πρωθυπουργός αρκείται σε αποτυχημένα επικοινωνιακά σώου.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα όπως έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με μείωση της έμμεσης φορολογίας και κυρίως ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά από ενισχυμένους και επαρκώς στελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Αναφορικά με το συνέδριο οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ «ξεκινά ήδη την προετοιμασία για ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό συνέδριο με απεύθυνση στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Εργαζόμαστε συνεχώς και μεθοδικά για ένα σύγχρονο προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για το αύριο της χώρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.