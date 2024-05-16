Σε αντικυβερνητική διαδήλωση συμμετείχε ο 71χρονος συγγραφέας Γιουράι Τσιντούλα ο οποίος χθες, Τετάρτη επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται ο Τσιντούλα να συμμετέχει σε μια διαδήλωση τον περασμένο Απρίλιο κατά της κυβέρνησης της Σλοβακίας και υπέρ της Ουκρανίας, φωνάζοντας: «Είστε προδότες... ζήτω η Ουκρανία».

🇸🇰 BREAKING! A video appeared on Slovak social media allegedly depicting Juraj Cintula, the shooter of Slovak Prime Minister Robert Fico, attending an anti-government/pro-Ukraine rally and shouting, "Traitors, Collaborators, Long Live Ukraine." pic.twitter.com/ksSod8rAVt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 16, 2024

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα μετά τη σύλληψή του ο Τσιντούλα φαίνεται να λέει ότι πυροβόλησε τον Φίκο επειδή «δεν συμμεριζόταν τις πολιτικές απόψεις της κυβέρνησης».

Der Attentäter

(Handlová SK) Die erste Aussage des Attentäter von Robert Fico. Juraj Cintula, Dichter und Rentner, war mit der Entlassung von Ján Mazák und den Änderungen bei RTVS nicht mit der Regierung einverstanden. Die Entlassung von Ján Mazák aus dem Amt des Präsidenten des… pic.twitter.com/A67cz5GVRU — Roland Lüthi (@RolandLthi1) May 16, 2024

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα tvnoviny.sk μετέδωσε ότι η σλοβακική αστυνομία απήγγειλε στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, που επισύρουν ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.