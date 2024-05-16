Λογαριασμός
Σλοβακία: «Είστε προδότες… ζήτω η Ουκρανία» φώναζε ο φερόμενος ως δράστης του Φίτσο σε αντικυβερνητική διαδήλωση (Βίντεο)

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται ο Τσιντούλα να συμμετέχει σε μια διαδήλωση τον περασμένο Απρίλιο κατά της κυβέρνησης της Σλοβακίας 

Φίτσο Σλοβακία

Σε αντικυβερνητική διαδήλωση συμμετείχε ο 71χρονος συγγραφέας Γιουράι Τσιντούλα ο οποίος χθες, Τετάρτη επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται ο Τσιντούλα να συμμετέχει σε μια διαδήλωση τον περασμένο Απρίλιο κατά της κυβέρνησης της Σλοβακίας και υπέρ της Ουκρανίας, φωνάζοντας: «Είστε προδότες... ζήτω η Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα μετά τη σύλληψή του ο Τσιντούλα φαίνεται να λέει ότι πυροβόλησε τον Φίκο επειδή «δεν συμμεριζόταν τις πολιτικές απόψεις της κυβέρνησης».

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα tvnoviny.sk μετέδωσε ότι η σλοβακική αστυνομία απήγγειλε στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, που επισύρουν ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.
 

