Η Ελλάδα προσέρχεται στις συνομιλίες με την Τουρκία χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στην σημερινή (Δευτέρα) συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι μετά από ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών η οικογένεια 7 ατόμων που διέμενε στο μοναστήρι του Αγ. Πορφυρίου διήλθε μέσω της Ράφα στην Αίγυπτο και εντός των προσεχών ημερών θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες αφορούν κατάρτιση δραστηριοτήτων ΜΟΕ έτους 2024, από τον εγκεκριμένο, κοινό, κατάλογο ΜΟΕ, που καταρτίσθηκε το 2010 (πχ οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών αντιπροσωπειών, ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Διοικητών παραμεθόριων μονάδων, τηλεφωνική γραμμή μεταξύ ΕΚΑΕ Λάρισας- Εσκί Σεχίρ).

Από τα αναγραφόμενα σε μερίδα του τουρκικού Τύπου, σχετικά με το αντικείμενο της συνάντησης, δεν είναι ακριβή όσα δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πλαίσιο, ξεκαθάριζαν πηγές του ΥΠΕΞ.



Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών καθώς και πολιτικοί αξιωματούχοι. Η επανέναρξη των συζητήσεων, σηματοδοτείται μάλιστα από μία διαφοροποίηση, καθώς επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι για πρώτη φορά ένα πολιτικό πρόσωπο, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, και όχι κάποιος ένστολος αξιωματικός, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια να υπάρξει αλλαγή σελίδας και να «αποστρατιωτικοποιηθούν» οι διμερείς επαφές, δίνοντας τη θέση τους σε περισσότερο πολιτικά και διπλωματικά πεδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.