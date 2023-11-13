«Αναμενόμενες» χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ο Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε πως «οι εντάσεις είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο και είχαν δημιουργηθεί τέτοιες αποστάσεις που ενδεχομένως να μην μπορούσαν να γεφυρωθούν».

«Σκληρές οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος, αλλά νομίζω ήταν στην κατεύθυνση του ποια ήταν η πραγματικότητα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστολάκης αναφερόμενος ιδίως στην έκφραση περί «5ης φάλαγγας» που χρησιμοποίησε.

Επιπλέον ο κ. Αποστολάκης πρόσθεσε πως ο κόσμος περιμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξασκήσει τον ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μια κυβέρνηση η οποία υπάρχει και κινείται χωρίς αντίπαλο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μείνει άλλο, ενώ πρόσθεσε πως όσοι έχουν μείνει μέσα στο κόμμα θεωρώ ότι το πονάνε το κόμμα, θέλουν να επιβιώσει, να διατηρήσει τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και να έχει προοπτική για κυβέρνηση και θα δουλέψουν γι’ αυτό.

Αναφερόμενος στα στελέχη που αποχώρησαν σχολίασε πως «ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτού που έφυγαν θεωρούν ότι δεν μπορούν να συνεργααστούν με τις θέσεις του κόμματος και διαχώρησαν τη θέση τους».

