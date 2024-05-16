Θύματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη δημιουργία ψευδών πληροφοριών έπεσε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Ανδρέας Λοβέρδος και Θεόδωρος Παπαθεοδώρου αντίστοιχα. Με ένα βίντεο που τους εμφάνιζε να διαφημίζουν δήθεν τυχερό παιχνίδι, επιτήδειοι με όχημα την τεχνητή νοημοσύνη επιχείρησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Facebook.

Ακολουθεί δήλωση των Δημοκρατών:

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη δημιουργία ψευδών πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπλάνηση του κοινού αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία μας. Οι τεχνολογίες αυτές, ενώ έχουν πολλές θετικές εφαρμογές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα για να υπονομεύσουν την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων και να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας κατά των κυβερνοεπιθέσεων και να εφαρμόσουν αυστηρούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Επίσης, προτρέπουμε τους πολίτες να ενημερώνονται από αξιόπιστες πηγές και να μην συμβάλλουν άθελά τους στη διάδοση παραπληροφόρησης.

Η διαφάνεια, η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι θεμέλια της δημοκρατίας μας. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για την προστασία αυτών των αρχών, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή της αλήθειας θα υπερισχύει πάντα των ψευδών και της παραπληροφόρησης.

