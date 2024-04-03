Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής, η έφοδος των αστυνομικών χθες βράδυ στα γραφεία του ΟΣΕ, έπειτα από παραγγελία του εφέτη ανακριτή Λάρισας, που οδήγησε στην κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά ντοκουμέντα των συνομιλιών το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που παρενέβη εκτάκτως στη συνεδρίαση της ολομέλειας, κατήγγειλε τον πρωθυπουργό ως πρωταγωνιστή του τρίπτυχου «διαφθορά - συγκάλυψη - ατιμωρησία», επισημαίνοντας πως «θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες».

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι πήρε απόφαση ο εφέτης ανακριτικής να κατάσχουν ηχητικά και συγκρίνουν με δικαιοσύνη. Άρα η θεσμική νόμιμη και δημοκρατική πρωτοβουλία μας έφερε αποτελέσματα, όπως και η πρόταση δυσπιστίας. Λέγατε τότε θα βγει ενισχυμένος ο πρωθυπουργός και αντί να συσπειρωθεί η ΝΔ, στείλαμε σπίτι τους τους συνεργάτες του. Αυτοί είστε, αναξιόπιστοι », τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θεωρώ ότι όλα όσα είπε συνιστούν προσβολή στη δικαιοσύνη. Μας λέει ότι ένα χρόνο η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει τίποτα. Και πραγματικά είναι προκλητικό να λέγεται ότι επειδή αποφάσισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να πάει στον Άρειο Πάγο, αυτή ήταν η ειδοποιός βάση για να κινηθεί η δικαιοσύνη» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, καλώντας την αντιπολίτευση να μην μπλέκει τη δικαιοσύνη σε μια πολιτική αντιδικία ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.

«Υπάρχει διαγωνισμός ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου από την τραγωδία να υπάρξει και πολιτικό μικροκομματικό όφελος. Είδαμε προχθές την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τη μη θεσμική πρόταση για κατηγορητήριο για τον Κ. Καραμανλή και δεν έρχεται να καταθέσει την πρόταση (για προανακριτική), όπως θεσμικά ορίζει η βουλή και βλέπουμε τον κ. Ανδρουλάκη να πηγαίνει στον Άρειο Πάγο, λες και η εισαγγελία δεν παρακολουθεί τι γίνεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανήλθε, κατηγορώντας τη ΝΔ πως διοχέτευσε τους «χαλκευμένους» διαλόγους στα ΜΜΕ: «Διοχετεύσατε ως κόμμα χαλκευμένου διαλόγους σε φιλικό ΜΜΕ. Ένα χρόνο τι έκανε η δικαιοσύνη; Πρέπει να μάθει ο λαός ποιοι ήταν οι αδίστακτοι και διεφθαρμένοι που εκείνο το βράδυ θέλανε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».

«Θέλουμε μια πολιτική δέσμευση για το εάν συναινείτε να πάει στον φυσικό του δικαστή ή θα τον αμνηστεύεστε. Αν δεν δεσμευθείτε ότι θα πάει ο κ. Καραμανλής να δικαστεί από τον φυσικό του δικαστή, δε θα ξεκινήσει μια τέτοια ιστορία. Και να μην ανησυχείτε θα κατατεθεί η πρωτοβουλία όπως πρέπει και μέχρι τότε θα νιώθετε την ανάγκη να απολογείστε και να καλύπτετε έναν υπουργό που βοά η κοινωνία», απάντησε στον Θ. Πλεύρη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αναφερόμενος στο κατηγορητήριο κατά του πρώην υπουργού που κατέθεσε τη Δευτέρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΝΔ.

