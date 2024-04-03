Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.

Ποια είναι τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία; Τι άποψη έχει η κοινή γνώμη για τα θέματα ασφάλειας και ακρίβειας;

Πώς σχολιάζουν οι πολίτες τα αιτήματα για προανακριτική για τα Τέμπη και για πρόωρες εκλογές;

Και

η στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών. Ποιο κόμμα προτίθενται να ψηφίσουν και ποιόν θεωρούν καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

