Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Με τη Σία Κοσιώνη στις 19:50

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.

  • Ποια είναι τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία; Τι άποψη έχει η κοινή γνώμη για τα θέματα ασφάλειας και ακρίβειας;
  • Πώς σχολιάζουν οι πολίτες τα αιτήματα για προανακριτική για τα Τέμπη και για πρόωρες εκλογές;

Και

  • η στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών. Ποιο κόμμα προτίθενται να ψηφίσουν και ποιόν θεωρούν καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Pulse Δημοσκόπηση Pulse
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark