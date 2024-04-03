Ανδρουλάκης: Πρωταγωνιστής της τοξικότητας είναι ο πρωθυπουργός

«Εμείς απαντάμε σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης με την αγωνία μας και την προσπάθειά μας. Θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα με τις συνεχείς θεσμικές μας πρωτοβουλίες". Με αυτή τη φράση στη παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα των πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος για την πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αφορμή της παρέμβασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έδωσε η αιφνιδιαστική δικαστική έφοδος στα κεντρικά του ΟΣΕ και η κριτική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση πως καλλιεργεί την τοξικότητα.

«Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να καταγγέλλει την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Καταγγέλλει την τοξικότητα ο άνθρωπος που πρωταγωνιστεί της τοξικότητας, όταν συνεχώς βλέπουμε το τρίπτυχο: Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία.Στελέχη του πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, στενοί του συνεργάτες να εμπλέκονται σε κορυφαία σκάνδαλα που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή και αντί να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να βρίσκονται στο απυρόβλητο. 'Αρα, «πρωταγωνιστής της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έφερε αποτελέσματα. «Δύο από τους στενότερους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, όταν το πρωί ο ίδιος κατήγγειλε συμφέροντα ότι προσπαθούν να τον αποσταθεροποιήσουν, το βράδυ ήταν οι γεφυροποιοί με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και, βέβαια, τους «θυσίασε» -όπως έκανε και με τον κ. Δημητριάδη πριν από μερικά χρόνια- για να μην φορτωθεί ο ίδιος τα ζητήματα αυτά», ήταν η αιχμηρή αναφορά του .

Επίσης εξήγησε πώς πήγε την περασμένη Δευτέρα στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κατέθεσε αναφορά για το επίδικο ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας, που, όπως ισχυρίστηκε, « δεν είναι άλλο από το ότι ένα «τοξικό χέρι» την ώρα του εγκλήματος των Τεμπών με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, είχε προτεραιότητα να πάρει τα ηχητικά, να τα χαλκεύσει και να τα δώσει σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Κι ενώ επί έναν χρόνο η δικαιοσύνη δεν είχε κάνει τίποτα, μαθαίνουμε ότι χθες ο εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, με εντολή του, έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί έφοδος στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου και να κατασχεθούν σκληροί δίσκοι με τα πρωτότυπα ηχητικά, που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών».

Συμπλήρωσε πώς « πρέπει να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι εμείς ερχόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό αίτημα: Στη δίψα του ελληνικού λαού για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί του, όσο ο ίδιος υπηρετεί τη διαφθορά, την συγκάλυψη και την ατιμωρησία».

Ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε πώς «φέρνουν καθημερινά οι θεσμικές μας πρωτοβουλίες αποτέλεσμα, σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, τα σόου, τον λαϊκισμό και την τοξικότητα».

