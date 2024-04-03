Έφοδος αστυνομικών στα γραφεία του ΟΣΕ - Κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τους διαλόγους από τα Τέμπη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ εφημερίδας Ελευθερίας της Λάρισας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πλαισιωμένοι από εισαγγελικό λειτουργό έπειτα από έρευνα στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα, προχώρησαν χθες στην κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών του προφυλακισμένου Σταθμάρχη και των μηχανοδηγών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η κατάσχεση έγινε έπειτα από παραγγελία του Εφέτη Ανακριτή, Σωτ. Μπακαΐμη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα την παραγγελία του Εφέτη Ανακριτή εκτιμάται ότι προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» (24 Μαρτίου 2023 «Μονταζιέρα στα Τέμπη»), σύμφωνα με το οποίο έγινε μοντάζ στις συνομιλίες του σταθμάρχη με απώτερο σκοπό από τη «συρραφή των δύο διαφορετικών συνομιλιών» να ενισχυθεί το επιχείρημα «περί ανθρώπινου λάθους».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα την Παρασκευή 5 Απριλίου θα γίνει ο έλεγχος στα χώματα που φυλάσσονται σε ιδιωτικό οικόπεδο εργολάβου.

Με παραγγελία του Εφέτη Ανακριτή, Σωτ. Μπακαΐμη που ερευνά τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, κλιμάκιο Χημικών της Χημικής Υπηρεσίας από κοινού σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» με πραγματογνώμονες και εισαγγελικό λειτουργό θα μεταβούν την Παρασκευή στο ιδιωτικό οικόπεδο προκειμένου να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την παραγγελία του κ. Μπακαΐμη στα χώματα αυτά θα γίνει ο ίδιος χημικός έλεγχος που έγινε τόσο στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας όσο και στο Κουλούρι, όπως επίσης θα γίνει έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν γενετικού υλικού από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό αν αυτός ο έλεγχος θα γίνει επίσης την ερχόμενη Παρασκευή.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων τα χώματα αυτά θα μεταφερθούν στο Κουλούρι όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Να σημειωθεί πως με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη στο Κουλούρι (σ.σ. φυλάσσονται από την ΕΛ.ΑΣ.), αντί της μεταφοράς σε κάποιο στρατόπεδο της Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

