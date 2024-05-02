Πειραιώς: Βίντεο ντοκουμέντο αμέσως μετά το σοκαριστικό τροχαίο με 5 άτομα

Σοκάρει το βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Πειραιώς με παράσυρση οικογένειας με τρία παιδιά από 26χρονο οδηγό.

Στο σημείο, όπως διακρίνεται από το βίντεο που φέρνει «στο φως της δημοσιότητας» το Mega, επικρατεί πανικό με πολίτες αλλά και διερχόμενους οδηγούς που ακινητοποιούν τα οχήματά τους να σπεύδουν για να βοηθήσουν τους τραυματίες που ήταν αιμόφυρτοι στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος οδηγός του οχήματος παρέσυρε 33χρονη γυναίκα με τα τρία της παιδιά, δύο αγόρια 10 και 5 και ένα κορίτσι 8 ετών, αλλά και τη 53χρονη μητέρα της την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Λεωφόρο για την οποία δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 26χρονος οδηγός στην κατάθεση του υποστήριξε ότι τα άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά του, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Παράλληλα η Τροχαία Πειραιά, που έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης, παίρνει καταθέσεις και από άλλους μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σοβαρότατα τραυματισμένο είναι το 5χρονο παιδί στο οποίο πολίτες έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Εν συνεχεία διακομίσθηκε στο Τζάνειο όπου και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Εκεί βρίσκονται και τα άλλα αδέρφια του, που δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Η 33χρονη και η 53χρονη μητέρα της νοσηλεύονται στον Ερυθρό με κάταγμα στην κνήμη και το γόνατο.

Πηγή: skai.gr

