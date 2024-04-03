Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παππάς για στοιχεία Eurostat: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό και τον Μάρτη

Δήλωση του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Παππάς

«Και για τον Μάρτη, η χώρα μας κάνει πρωταθλητισμό στην Ευρώπη και βρίσκεται πολύ πάνω από τον μέσο όρο πληθωρισμού» δήλωσε την Τετάρτη ο Νίκος Παππάς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eurostat για τον πληθωρισμό. 

«Ολιγοπώλια και έμμεσοι φόροι Μητσοτάκη πλήττουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς όφελος των πολύ λίγων» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Παππάς πληθωρισμός ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark