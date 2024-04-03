«Και για τον Μάρτη, η χώρα μας κάνει πρωταθλητισμό στην Ευρώπη και βρίσκεται πολύ πάνω από τον μέσο όρο πληθωρισμού» δήλωσε την Τετάρτη ο Νίκος Παππάς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eurostat για τον πληθωρισμό.



«Ολιγοπώλια και έμμεσοι φόροι Μητσοτάκη πλήττουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς όφελος των πολύ λίγων» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

