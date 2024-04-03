«Η αστυνομία κάνει έφοδο στον ΟΣΕ και κατάσχει τους σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών των Τεμπών. Τώρα! Ένα χρόνο μετά το έγκλημα!» σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δηλαδή» τονίζει: «Επί ένα χρόνο οι ανακριτικές αρχές δεν επιτελούν το λειτούργημά τους βασιζόμενες στο πρωτότυπο υλικό αλλά στο μονταρισμένο; Δηλαδή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης, που διαβεβαίωνε πως οι ανακριτικές αρχές είχαν τα πρωτότυπα ηχητικά στα χέρια τους από την πρώτη στιγμή, έλεγε ψέματα;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προσθέτει ότι «όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα ήδη αναπάντητα από την κυβέρνηση κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος διέταξε το μοντάζ; Ποιος διέταξε το μπάζωμα; Ποιος μόνταρε; Ποιος μπάζωσε; Γιατί μόνταρε; Γιατί μπάζωσε; Ποιος έδωσε το μονταρισμένο υλικό σε φιλοκυβερνητικό ΜΜΕ λίγο πριν από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού περί "αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους";»

Ο κ. Κασσελάκης τονίζει, καταληκτικά, ότι «σφίγγει ο κλοιός. Καμία συγκάλυψη δε διαρκεί για πάντα».

Πηγή: skai.gr

