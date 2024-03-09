Σε «τροχιά» ευρωεκλογών η ΝΔ: Τα διλήμματα της κάλπης και το συνέδριο - ορόσημο

Με το βλέμμα πλέον στις ευρωεκλογές και αφού η κυβέρνηση προχώρησε στις δυο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στην εκπαίδευση με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τον νόμο για την ισότητα στον γάμο, το κυβερνών κόμμα προχωρεί προς ένα συνέδριο ορόσημο καθώς φέτος συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης και την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στη χώρα.

Εν όψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά του και να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία την οποία απολαμβάνει με το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κεντρικό ομιλητή, να αποτελεί την πρώτη πράξη.



Η βόρεια Ελλάδα τίθεται στο επίκεντρο του προεκλογικού ενδιαφέροντος και αυτό διότι εκεί σημειώνει αρκετές εκροές προς τα δεξιά.

Ήδη, την Παρασκευή, η κυβερνητική παράταξη ανακοίνωσε τα μέλη της επιτροπής εκλογικού αγώνα για τις προσεχείς ευρωεκλογές με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό να τίθεται επικεφαλής ως πρόεδρος της επιτροπής.

Παράλληλα, κλείνοντας σταδιακά ένα ένα τα μέτωπα, ένα εκ των οποίων ήταν το προηγούμενο διάστημα το αγροτικό, ο κ. Μητσοτάκης πριν μεταβεί στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης θα έχει συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς από τη Θεσσαλία όπου θα συζητήσουν το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες από ολλανδική εταιρεία. Εκεί, ο πρωθυπουργός θα δει και τους αγρότες ο πρωθυπουργός.

Σε ένα άλλο μέτωπο, το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα θα είναι να κερδίσει η κυβέρνηση τη μάχη για την ακρίβεια. Και αν μια καθαρή νίκη είναι δύσκολη τουλάχιστον να πετύχει μια καλή μείωση των τιμών που θα επαναφέρει στις τάξεις της γαλάζιας παράταξης δυσαρεστημένους ψηφοφόρους.

Στην κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, θα ανακοινωθεί μέσα στον Μάρτιο η αύξηση από την πλευρά της κυβέρνησης του κατώτατου μισθού με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να διαμηνύει ότι θεωρείται περίπου δεδομένο ότι το «8» θα είναι το πρώτο νούμερο του νέου κατώτατου μισθού με σκοπό την αύξηση του μέσου μισθού μέχρι το τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

