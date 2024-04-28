Η Λίντα Μαρτέλ ήταν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη σταρ της κάντρι μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Είχε ένα επιτυχημένο σινγκλ σε ένα επιτυχημένο άλμπουμ με τίτλο « Color Me Country» και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που τραγούδησε στη σκηνή του Grand Ole Opry στο Νάσβιλ.

Η πρωτοπόρος της κάντρι μουσικής συμμετέχει στο πρώτο κάντρι άλμπουμ της Beyoncé «Cowboy Carter» στα τραγούδια «The Linda Martell Show» και «Spaghettii».

Η Λίντα Μαρτέλ (Θέλμα Μπάινεμ) γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1941, στο Λίσβιλ της Νότιας Καρολίνας, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην καρδιά του χωρισμένου Νότου. Ο πατέρας της ήταν κτηνοτρόφος και η μητέρα της δούλευε σε ένα σφαγείο και από την ηλικία των επτά ετών, η Μαρτέλ μαγείρευε και φρόντιζε τα αδέρφια της.

Η καριέρα της στο τραγούδι ξεκίνησε στην εκκλησία Βαπτιστών της πόλης της. Αργότερα, ως έφηβη, δημιούργησε το συγκρότημα R&B, The Anglos, με την αδερφή και τον ξάδερφό της, και εμφανίζονταν στο σχολείο τους και σε τοπικά κλαμπ.

Μια μέρα, ένας DJ από την περιοχή είδε την Μαρτέλ να τραγουδά. Το όνομά του, σύμφωνα με το Rolling Stone, στο οποίο η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη το 2020 ήταν Charles "Big Saul" Greene. Την παρότρυνε να αλλάξει το όνομά της, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Linda Martell & The Anglos και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους σινγκλ "A Little Tear (Was Falling From My Eyes)," το 1969.

Το συγκρότημα δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και η Μαρτέλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας σε τοπική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, την ανακάλυψε ο ιδιοκτήτης καταστήματος επίπλων Γουίλιαμ «Ντιουκ» Ρέινερ σύμφωνα με το Rolling Stone, ο οποίος τη σύστησε στον παραγωγό Σέλμπι Σίνγκλετον Τζ. της Mercury Records. Προς έκπληξή του ο Σίνγκλετον επέμεινε να τραγουδήσει κάντρι. Υπέγραψε με τον Ρέινερ ως μάνατζέρ δισκογραφικό συμβόλαιο ενός έτους με τον Σίνγκλετον.

Στις 7 Αυγούστου 1970, η Μαρτέλ κυκλοφόρησε το πρώτο της -και μοναδικό- άλμπουμ, «Color Me Country» με 11 τραγούδια.

Τρεις μέρες μετά την ηχογράφηση του άλμπουμ, κυκλοφόρησε το σινγκλ της με τίτλο «Color Him Father». Άλλαξε τα πάντα. «Από τότε, ήμουν η Λίντα Μαρτέλ και έκανα μουσική κάντρι» είπε στο Rolling Stone. Στην καριέρα της στη μουσική βιομηχανία που διήρκεσε έως το 1975 βρέθηκε αντιμέτωπη με διακρίσεις.

Η 4th iMpact Media Group Production ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την κληρονομιά της Μαρτέλ σε σκηνοθεσία της εγγονής της Κία Τόμσον.

Για την ολοκλήρωση της ταινίας «Bad Case of The Country Blues: The Linda Martell Story» και την προώθησή της σε Φεστιβάλ συγκεντρώθηκαν πόροι μέσω καμπάνιας στο GoFundMe.

«Η κάντρι μουσική αφηγείται μια ιστορία» είπε η Λίντα Μαρτέλ στο Rolling Stone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

