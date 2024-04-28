Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Καλημέρα» με τον Χρήστο Κούτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή στη Θεσσαλονίκη, Χρήστου Χατζημίση, έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Πηγή: skai.gr

