Πενέλοπε Κρουζ: Το πανέμορφο κορίτσι από τη Μαδρίτη που κατέκτησε το Χόλιγουντ και την καρδιά μας

Τη γνωρίσαμε κοριτσόπουλο, φέρνοντας έναν διαφορετικό φρέσκο αέρα με τη μεσογειακή ομορφάδα της, τον πύρινο ερωτισμό της, το ξεχωριστό ταλέντο της. Η Πενέλοπε Κρουζ, η κορυφαία ηθοποιός της Ισπανίας, που έχει εδώ και χρόνια μπει με το σπαθί της ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος, συνεχίζει να είναι περιζήτητη, να αποτελεί εγγύηση για κάθε σκηνοθέτη και κάθε παραγωγή.

Μία σταρ, που καταφέρνει με μοναδική χάρη να μπαινοβγαίνει στο εμπορικό σινεμά, να κάνει καλλιτεχνικές και κοινωνικές ταινίες αφύπνισης, να μάχεται για τα δίκαια των αδυνάτων, να διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο δημόσιο προφίλ, ενώ ταυτόχρονα παραμένει κι ένα εμβληματικό πρόσωπο των μεγάλων εταιρειών καλλυντικών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, που το Χόλιγουντ την υποδέχθηκε με τιμές, η Κρουζ έχει στο ενεργητικό της τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ κι ένα βραβείο Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για το «Vicky Christina Barcelona» του Γούντι Άλεν.

Είναι η πρώτη και μοναδική Ισπανίδα που το έχει κερδίσει, ενώ έχει και τέσσερις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Σφαίρα. Στην Ευρώπη έχει καταξιωθεί με πολλές βραβεύσεις σε Κάννες, Βενετία, Σεζάρ, Γκόγια, αλλά και στο απαιτητικό κοινό της.

Μια υπέροχη 50άρα

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν είναι πλέον το καυτό κορίτσι, που μας αναστάτωσε από την πρώτη της ταινία, το περίφημο, λόγω κυρίως της παρουσίας της, «Jamon, Jamon», με το οποίο κατέστη ένα από τα πλέον δημοφιλή σύμβολα του σεξ, αλλά μία έμπειρη ηθοποιός, ερμηνευτικά άψογη και πάντα θελκτική. Η μούσα του Αλμοδοβάρ είναι από σήμερα μία υπέροχη 50άρα και είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της καριέρα και στη ζωή της, δίπλα στον σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ, επίσης, εμβληματικό Ισπανό σταρ.

Μπαλαρίνα

Η Πενέλοπε Κρουζ Σάντσεζ γεννήθηκε στο Αλκομπέντας στη Μαδρίτη στις 28 Απριλίου του 1974, από την Ενκάρνα, μία κομμώτρια, και τον Εδουάρδο, έναν μηχανικό αυτοκινήτων από την Εξτρεμαδούρα, ενώ έχει ακόμη ένα μικρότερο αδελφό, τον Εντουάρντο, τραγουδιστή και μια μικρότερη αδελφή, τη Μόνικα, η οποία έχει μπει και αυτή στον χώρο του θεάματος. Η Πενέλοπε αρχικά είχε φιλοδοξία να γίνει χορεύτρια, κάνοντας μαθήματα κλασικού μπαλέτου για εννέα χρόνια.

Το μπαλέτο θα τη βοηθήσει στη συνέχεια και στην υποκριτική, παρέχοντάς της την απαραίτητη πειθαρχία και προσήλωση σε αυτό που κάνει.

Δέσιμο

Η Πενέλοπε θα πάρει στροφή προς τον κινηματογράφο, όταν είδε το 1990 την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ «Δέσε Με» με τον Μπαντέρας και την Βικτόρια Αμπρίλ. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός της που άρχισε να πηγαίνει καθημερινά σε δοκιμαστικά και να τρώει απορρίψεις. Τελικά, θα καταφέρει να μπει στον χώρο, έπειτα από μία ακρόαση σε ένα πρακτορείο ταλέντων, έχοντας να συναγωνιστεί περισσότερα από 300 κορίτσια.

Jamon, Jamon

Το 1992 θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη δραματική κομεντί «Jamon, Jamon» του Μπίγκας Λούνα, υποδυόμενη την Σίλβια, μια νεαρή ανεξάρτητη κοπέλα που πρέπει να αντιμετωπίσει τη μητέρα του συντρόφου της.

Το κορίτσι με τα ολόμαυρα μαλλιά, τα μεγάλα μαύρα μάτια, με το καθαρό και αγέρωχο βλέμμα της, το υπέροχο σαν ολόφρεσκη φράουλα στόμα, αλλά και τις υπέροχες αναλογίες του σώματός της, που φανέρωσε παίζοντας γυμνή σε ορισμένες σκηνές, θα την κάνουν ένα «τεράστιο σύμβολο του σεξ», σύμφωνα και με το περιοδικό People.

Αμέσως μετά, θα συμμετάσχει στο καστ της πολυβραβευμένης ταινίας «Belle Époque» του Φερνάντο Τρουέμπα και θα παίξει μέχρι το 1996 σε ακόμη δέκα ισπανικές και ιταλικές ταινίες, ενώ είχε ήδη ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, για να σπουδάσει μπαλέτο και αγγλικά.

«Καυτή Σάρκα»

Το 1997, πάντα σε ρόλους όπου εξάπτει τα ερωτικά πάθη, η Κρουζ θα παίξει στην ισπανική κωμωδία «Ο Έρωτας Βλάπτει Σοβαρά την Υγεία», ενώ την ίδια χρονιά θα συναντήσει τον Πέδρο Αλμοδοβάρ, με τον οποίο θα αναπτύξει μία στενή καλλιτεχνική συνεργασία αλλά και μια σχέση ζωής. Η πρώτη τους ταινία, από τις έξι μέχρι στιγμής, ήταν η κομεντί «Καυτή Σάρκα».

Το 1999 θα ξανασυνεργαστεί με τον Αλμοδοβάρ στην υπέροχη σατιρική κομεντί «Όλα για τη Μητέρα μου», υποδυόμενη μια έγκυο καλόγρια που πάσχει από AIDS. Η ταινία, που απογειώνει τόσο την καριέρα του Ισπανού σκηνοθέτη όσο και της Κρουζ, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές και θα γίνει παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία.

Κρουζ… Τομ

Έπειτα από δυο-τρεις αδιάφορες ταινίες, η Κρουζ θα πρωταγωνιστήσει στο πετυχημένο ψυχολογικό θρίλερ «Vanilla Sky» του Κάμερον Κρόου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων θα έρθει κοντά με τον συμπρωταγωνιστή της Τομ Κρουζ, με τον οποίο θα έχουν σχέση για τρία χρόνια. Το 2001 θα παίξει δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ στο αντιπολεμικό μελόδραμα «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», που γυρίστηκε στην Κεφαλλονιά.

Το 2005 θα έρθει η ώρα για μια εξωτική ρομαντική περιπέτεια, τη «Σαχάρα», όπου θα ερωτευθεί τον συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Μακόναχι. Τον επόμενο χρόνο θα παίξει μαζί με τη Σάλμα Χάγιεκ στο κωμικό γουέστερν «Λησταρχίνες», ενώ την ίδια χρονιά θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Αλμοδοβάρ «Γύρνα Πίσω», όπου θα διαπρέψει και θα κερδίσει το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ έλαβε και υποψηφιότητες για το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου και Χρυσής Σφαίρας.

Όσκαρ

Η συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν στην κομεντί «Vicky Cristina Barcelona», θα της χαρίσει και το Όσκαρ Β' γυναικείου Ρόλου το 2008 -η πρώτη Ισπανίδα ηθοποιός που κατακτά το χρυσό αγαλματίδιο. Το 2009 θα πρωταγωνιστήσει σε μία ακόμη ταινία του Αλμοδοβάρ, τις «Ραγισμένες Καρδιές», ενώ θα ακολουθήσει μία αποτυχία αυτή του μιούζικαλ «Εννέα», παρότι ήταν καλή (και πάλι υποψήφια για Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου) και δίπλα στον ανυπέρβλητο Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Γούντι Άλεν

Το 2010 θα πρωταγωνιστήσει στην τέταρτη ταινία του εμπορικότατου φραντσάιζ «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», δίπλα στον Τζόνι Ντεπ, τον οποίο ξανασυναντά έπειτα από δέκα χρόνια και το ενδιαφέρον «Blow». Το 2012 θα παίξει στη σπονδυλωτή ρομαντική κωμωδία του Γούντι Άλεν «Στη Ρώμη με Αγάπη», ενώ τον επόμενο χρόνο θα συμμετάσχει στο καστ της ταινίας του Αλμοδοβάρ «Δεν Κρατιέμαι».

Το 2017 θα παίξει σε δυο ταινίες, στη δραματική περιπέτεια «Εσκομπάρ» και στην ταινία μυστηρίου «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές», το ενδιαφέρον ριμέικ του Κένεθ Μπράνα, το οποίο διαθέτει ένα σπουδαίο καστ.

Ταιριαστός Μπαρδέμ

Το 2018 θα πρωταγωνιστήσει στο εξαιρετικό φιλμ του Ιρανού μεγάλου σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί, έχοντας δίπλα της τον ήδη από το 2008 σύζυγό της - και απολύτως ταιριαστό της - Χαβιέ Μπαρδέμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει και έναν γιο. Αμέσως μετά θα γυρίσει με τον Αλμοδοβάρ ακόμη δυο δράματα, το ενδιαφέρον «Πόνος και Δόξα», έχοντας δίπλα της τον Μπαντέρας και το σπαρακτικό «Παράλληλες Μητέρες».

Πέρσι πρωταγωνίστησε στο έξοχο κοινωνικό δράμα αφύπνισης, για την οικονομική κρίση στην Ισπανία και την αρπαγή των σπιτιών από τις τράπεζες, «Στα Άκρα», υποδυόμενη έξοχα μία φτωχή και πεισματάρα εργάτρια. Τέλος, πριν από λίγους μήνες την είδαμε στο βιογραφικό δράμα του Μάικλ Μαν «Ferrari», παραδίδοντας μία θαυμάσια ερμηνεία.

Πρότυπο

Η Πενέλοπε Κρουζ παραμένει πολυάσχολη -ήδη ετοιμάζει μια ταινία με τον Γούντι Άλεν- αλλά ποτέ δεν ξεχνά τους απλούς ανθρώπους, τους λαούς που δοκιμάζονται.

Δεν έχει χάσει τη μαχητικότητά της, δουλεύοντας εθελοντικά στο Νεπάλ, την Ουγκάντα και την Ινδία, ενώ συχνά πυκνά δίνει αρκετά χρήματα σε φιλανθρωπίες και συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τις αγωνίες των ανθρώπων.

Το πανέμορφο κοριτσόπουλο, που κατέκτησε το Χόλιγουντ, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της, μας έχει πείσει πλέον ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό πρότυπο καλλιτέχνιδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

