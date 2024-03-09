Ανδρουλάκης: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά την θεωρία ότι η αγορά αυτορυθμίζεται

Από την έκθεση Food Expo την οποία επισκέφθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα την κυβέρνηση για αβελτηρίες σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το χάσμα μεταξύ πραγματικών μισθών και κερδών ισχυρών επιχειρήσεων που συνεχώς διευρύνεται.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «η ακρίβεια από εισαγόμενη, όπως την χαρακτήριζε ο κ. Μητσοτάκης, έχει καταστεί εγχώρια με την υπογραφή της απραξίας του.

Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 20% στα τρόφιμα. Διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες ότι θα έχουμε 20% αύξηση στα τιμολόγια κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και στο internet.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 31,2% από την εποχή που άρχισε η πληθωριστική κρίση.

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αβελτηρία της Νέας Δημοκρατίας».

Τόνισε πώς «τα λίγα πρόστιμα, οι λίγοι έλεγχοι στην αγορά είναι το αποτέλεσμα μιας ιδεολογίας, που θεωρεί ότι η αγορά αυτορυθμίζεται τις περιόδους των μεγάλων κρίσεων, με αποτέλεσμα να πληρώνει ακριβά το μάρμαρο η μεσαία τάξη και ο φτωχότερος Έλληνας"

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , όσον αφορά στις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημείωσε ότι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.« Εξαρχής είπαμε να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δεν έγινε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στο ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις στα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Και βέβαια, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για τα κόκκινα δάνεια" επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κληθείς να σχολιάσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή επισήμανε πως «υποστηρίζουν ο υπουργός Παιδείας, κ. Πιερρακάκης, και ο πρωθυπουργός ότι νομοθετούν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής είχε άλλη άποψη, αυτή που έχουμε και εμείς, ότι πρόκειται για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, διότι δεν γίνεται ένα fund του εξωτερικού με μη ένα κερδοσκοπικό ίδρυμα του εξωτερικού να ιδρύουν ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Γι' αυτό ζητήσαμε από την κυβέρνηση να δεσμευτεί από τώρα ότι στη συνταγματική αναθεώρηση, το περιεχόμενο του κειμένου θα μιλά για μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Αυτή που είναι η πρότασή μας, εξαρχής, για να δώσουμε την απαιτούμενη συναίνεση και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16.

Δεν υπήρξε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει υπήρξε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μάλλον το ερώτημα αυτό φανέρωσε την πραγματική τους ατζέντα. Αυτό που πιστεύουν, αυτό που θέλουν να πετύχουν: ιδιωτικά, κερδοσκοπικά πανεπιστήμια" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

