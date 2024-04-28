Ο Μπάιντεν περιέπαιξε τον Τραμπ στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών

Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εξάχρονο παιδί» τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο.

Πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες, έφτασαν στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, την ώρα που περίπου 100 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην είσοδό του, με κάποιους να φωνάζουν «ντροπή σας».

Στο εσωτερικό του κτηρίου δεν έγινε καμία αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την έμφαση να δίνεται -όπως το θέλει η παράδοση- σε δηκτικά σχόλια εις βάρος του Αμερικανού προέδρου, τα οποία αυτή τη φορά αφορούσαν την ηλικία του Μπάιντεν και τις πτώσεις του στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους.

Φέτος την εκδήλωση παρουσίασε ο κωμικός Κόλιν Τζοστ, συγγραφέας και ηθοποιός της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής Saturday Night Live.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μετά τις 22:00 το βράδυ και ο κοιμήσης Τζο είναι ακόμη όρθιος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε την εβδομάδα να αποκοιμιέται στο δικαστήριο κάθε πρωί», σχολίασε ο κωμικός, μια αναφορά στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη με κατηγορούμενο τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο.

Όταν ο Μπάιντεν πήρε τον λόγο, δήλωσε ότι στις φετινές προεδρικές εκλογές «η ηλικία παίζει ρόλο. Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντίπαλό του ένα εξάχρονο παιδί».

Φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

Έξω από την αίθουσα διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το ξενοδοχείο, ενώ διαδηλωτές κρέμασαν μια παλαιστινιακή σημαία μήκους πολλών μέτρων από τον τελευταίο όροφό του. Άλλοι είχαν συγκεντρωθεί στο ισόγειο κρατώντας πανό ή τηλεβόες.

Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών πραγματοποιήθηκε την ώρα που επεκτείνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια ένα κίνημα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Μία από τις ομάδες που οργάνωσαν τη διαμαρτυρία μπροστά από το Hilton, η Code Pink, δήλωσε ότι ήθελε «να σταματήσει» το δείπνο για να διαμαρτυρηθεί «για τη συνέργεια της κυβέρνησης Μπάιντεν στη στοχοθέτηση και τον φόνο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό». Είχε τονίσει εξάλλου ότι η δράση της «δεν θα είναι βίαιη».

Εδώ και μήνες σχεδόν σε κάθε ομιλία του Αμερικανού προέδρου συγκεντρώνονται διαδηλωτές για να διαμαρτυρηθούν για τη στήριξη που προσφέρουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι είχαν εξάλλου ζητήσει με ανοικτή επιστολή από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους να μποϊκοτάρουν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών.

«Έχετε ιδιαίτερη ευθύνη να πείτε την αλήθεια στους ισχυρούς και να στηρίξετε τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Είναι απαράδεκτο να μένετε σιωπηλοί, φοβούμενοι για την καριέρα σας, την ώρα που δημοσιογράφοι στη Γάζα εξακολουθούν να κρατούνται, να βασανίζονται και να φονεύονται επειδή κάνουν το λειτούργημά τους», τόνισαν στην επιστολή περίπου είκοσι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 97 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη στις 7 Οκτωβρίου του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εκ των οποίων οι 92 Παλαιστίνιοι. Τουλάχιστον 16 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

