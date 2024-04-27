Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε το Σάββατο νέα δραματική έκκληση για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και επείγουσες παραδόσεις όπλων μετά το τελευταίο ρωσικό πλήγμα τη νύχτα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη από επαρκή αριθμό συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και από άλλα όπλα για να προστατεύσει τις πόλεις της και να επικρατήσει στην πρώτη γραμμή. «Η τρομοκρατία πρέπει πάντα να ηττάται, και όποιος μας βοηθάει να σταθούμε απέναντι στη ρωσική τρομοκρατία είναι ένας αληθινός υποστηρικτής της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.



Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο «μαζική επίθεση» εναντίον ενεργειακών υποδομών σε τρεις επαρχίες της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός και οι τοπικές αρχές.

«Στη διάρκεια της νύχτας οι Ρώσοι κατακτητές εξαπέλυσαν νέα μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ διάφορων τύπων», επεσήμανε ο στρατός. Συνολικά εκτοξεύθηκαν 34 πύραυλοι εκ των οποίων οι 21 καταρρίφθηκαν, διευκρίνισε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Μία γυναίκα 82 ετών και ένας άνδρας 39 ετών τραυματίστηκαν, η πρώτη σε βομβαρδισμό του πυροβολικού εναντίον της πόλης Νικοπόλ και ο δεύτερος από ρωσικό πλήγμα εναντίον ενεργειακής υποδομής στη γειτονική πόλη Κριοβορίζκα, επεσήμανε στο Telegram ο πρόεδρος του συμβουλίου Άμυνας της Κρίβι Ριχ Ολεξάντρ Βιλκούλ.

Η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK επεσήμανε ότι τέσσερα από τα θερμοηλεκτρικά της εργοστάσια υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» από τα «μαζικά» πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας.

«Δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις. Ενεργειακές υποδομές στις πόλεις Ντνιπροπετρόφσκ και Κρίβι Ριχ έχουν υποστεί ζημιές, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές», επεσήμανε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λισάκ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα «επισπεύσει» την αποστολή πυραύλων αεράμυνας Patriot και πυρομαχικά πυροβολικού στην Ουκρανία ως μέρος του νέου αμερικανικού πακέτου στρατιωτικής του βοήθειας.



Ωστόσο, νέα συστήματα Patriot για την εκτόξευση των πυραύλων δεν θα σταλούν, ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

