Η εμπιστοσύνη κλονίζεται, οι υποψίες ενισχύονται και οι ήρωες παίρνουν δραστικές αποφάσεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φυγή του παράνομου ζευγαριού έχει ξεκινήσει. Η Χρυσοστόμη παίρνει από τον Ιγνάτιο τα χαρτιά του Κίτσου και τώρα το μόνο που μένει είναι να φτιάξει και ο Ανδρέας τα χαρτιά της Μάρμως.

Ο Σολδάτος είναι έτοιμος να συγχωρέσει τη Δέσποινα και να τη δεχτεί πίσω στη ζωή του, όμως ζητάει λίγο χρόνο για να βεβαιωθεί πως θα το κάνει απαλλαγμένος από καχυποψία εναντίον της που μπορεί να δηλητηριάζει στο μέλλον την κοινή τους ζωή.

Η Δέσποινα του δίνει τον χρόνο που ζητάει και παράλληλα ανακοινώνει στον Γαλάτη την απόφασή της να χωρίσουν οριστικά.

Η ξαφνική εξαφάνιση της Μιρέλλας προκαλεί πανικό στον Ισίδωρο που δεν ξέρει πια τι να πιστέψει σχετικά με τις κατηγορίες περί κατασκοπίας εναντίον της.

Ο Μαρμάρης απειλεί την Πέλλα πως θα βλάψει τον Τέλη αν εκείνη δεν τον βοηθήσει να κλέψει τα σχέδια του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων από το γραφείο του Φάνη.

Ο Βαλλίδης αποδεικνύει έμπρακτα πως έχει αποδεχτεί τον Στάθη πια ως γαμπρό του κάνοντάς του μια αναπάντεχη προσφορά. Μια αναφορά της Βέτας στην έκρηξη στις αποθήκες του Φάνη, γεμίζει τη Νίνα με νέες υποψίες σχετικά με τον θάνατο του Σπίρτου.

Η Ματούλα, έχοντας διαβάσει στο γράμμα του Τέλη πως η Πέλλα μπορεί να κινδυνεύει, αποφασίζει ότι πρέπει να βρει τρόπο να φύγει από το νησί, είτε με τον τρόπο που της έχει προτείνει ο Τέλης… είτε υπογράφοντας δήλωση μετανοίας!

Η Σοφία τέλος, επιβεβαιώνει στον Ανδρέα πως ο Μεταξάς τον εξαπάτησε προκειμένου να στείλει στην εξορία τους αντιφρονούντες συναδέλφους του. Η αποκάλυψη αυτή οδηγεί τον Ανδρέα να πάρει μια δραματική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

