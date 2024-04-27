Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους πέντε, μέχρι στιγμής, από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της αθλητικής βίας που λυμαίνεται το χώρο του ποδοσφαίρου. Τριάντα ένας από τους συλληφθέντες έφθασαν στη Σχολή Ευελπίδων το Σάββατο, ενώ αποκαλύπτονται συνταρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δράσης τους στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη αλλά και σε πολλές ακόμη περιπτώσεις άγριας βίας.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει νέα βίντεο από τη μοιραία βραδιά στου Ρέντη όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγγερίδης. Σε ένα από αυτά καταγράφεται η σφοδρή επίθεση που δέχθηκαν οι αστυνομικοί από τους χούλιγκαν (19:50 ώρα στο βίντεο). Σε ένα άλλο, αποτυπώνεται η στιγμή που στο σημείο φτάνει ασθενοφόρο για να παραλάβει τον άτυχο αστυνομικό και δέχεται επίσης επίθεση με μολότοφ (19:51 ώρα στο βίντεο).

Ο πέμπτος κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε, μάνατζερ γνωστού τράπερ, στη δικογραφία περιγράφεται ως ένας εκ των πέντε ηγετικών στελεχών της εγκληματικής ομάδας οπαδών που σύμφωνα με τις αρχές έχουν ευθύνη για όσα έγιναν στο Ρέντη τη νύχτα που χτυπήθηκε θανάσιμα ο αστυνομικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, πλην όμως Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν πως πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο 31χρονος με το προσωνύμιο «Κοκός», ένα από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, πήρε και αυτός νωρίτερα τον δρόμο της φυλακής, μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ φέρεται να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Εκτός από τα επεισόδια, εμπλέκεται και σε τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με ρατσιστικά κίνητρα, στη μια μάλιστα είχε μαχαιρώσει έναν αλλοδαπό στη Μεταμόρφωση.

Μετά την απολογία του, ελεύθερος αφέθηκε ο αδελφός του καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του άτυχου αστυνομικού στου Ρέντη. Κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν σε επεισόδια και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες

Τι υποστήριξε ο 16χρονος

«Πρώτη φορά στη ζωή μου έπιανα φωτοβολίδα, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί. Μόλις συνειδητοποίησα ότι στο χέρι μου υπάρχει κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο φοβήθηκα, αμέσως την άφησα από το χέρι μου και την πέταξα αμέσως κάτω».

Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ο φερόμενος αρχηγός της Θύρας 7 γνωστός ως «Ιωσήφ» ή «κοντός», και ο μάνατζερ τράπερ. Σε κατάθεση του στις 27 Φεβρουαρίου στην ασφάλεια, ο «Ιωσήφ» εμφανίστηκε ως σύμβουλος ασφαλείας του Ολυμπιακού.

Τι υποστήριξε ο «Ιωσήφ»

«Δεν είμαι θερμόαιμος. Συμμετέχω σε συσκέψεις ασφαλείας. Προσπαθώ να βοηθήσω τις ομάδες του Ολυμπιακού να μην τιμωρούνται, είτε ό,τι αφορά επεισόδια, είτε με θέματα που συμβαίνουν στην κερκίδα που να μπορούν να τιμωρήσουν την ομάδα».

Οι διάλογοι των κατηγορουμένων

Ένας από τους κατηγορούμενος εμφανίζεται φοβισμένος με το ενδεχόμενο της σύλληψής του, και μιλώντας με ένα άλλο άτομο, περιγράφει τι ακριβώς ανέφερε στους αστυνομικούς:

Κατηγορούμενος Α: Είχανε βγει μερικά άτομα, βγήκε μετά από δυο τρία λεπτά έξω από την πόρτα όταν πήγανε για τέτοιο, κατάλαβες, ότι βγήκανε έξω ρε φίλε κατάλαβες, ότι βγήκες έξω. Ότι ήτανε 200 μέτρα πίσω τους είπα εγώ, ότι πήγε να σπάσει μια πέτρα, δεν την πέταξε τους είπε.

Κατηγορούμενος Β: Ρε μ@@@κα, γιατί να τους πεις ότι έσπασα πέτρα ρε μ@@@κα;

Όταν ξεκίνησαν να καλούνται στην ασφάλεια οι κατηγορούμενοι διαπίστωσαν πως οι αρχές είχαν στην διάθεση τους πλήθος βιντεοληπτικού υλικού και προσπαθούσε να ταυτοποιήσει τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης:

Κατηγορούμενος Α: Ναι χωρίς μ@@@ία να ξέρεις ότι δείξανε φωτογραφίες μέσα από το γήπεδο

Κατηγορούμενος Β: Αλήθεια, εμάς ή γενικά;

Κατηγορούμενος Α: Εμάς, αλλά εμείς φαινόμαστε θολά, αλλά φαίνεται ότι φοράω το μπουφάν το bad boys, ότι είμαστε στο πέταλο

Μετά τα δραματικά γεγονότα του Ρέντη, κάποιοι κατηγορούμενοι φαίνονται να προβληματίζονται σχετικά με το καθεστώς στην εργασία τους:

Κατηγορούμενος Α: Δεν είναι για σένα, είναι για όλα τα παιδιά που είσαστε εκεί στον Ολυμπιακό.

Κατηγορούμενος Β: Α, για αυτά τα πέντε άτομα γίνεται η ιστορία;

Κατηγορούμενος Α: Όχι ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά θέλει να είσαστε παρόντες στη δουλειά. Ε, δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει τον δήμαρχο. Αυτοί φοβούνται και τον κώλο τους, θέλουνε να είσαστε στην δουλειά, όταν είσαστε στην δουλειά όλα καλά. Όταν δεν είσαστε στην δουλειά θέλει απών και τέτοια πράγματα, άδειες και δεν συμμαζεύεται.

Κατηγορούμενος Β: Εντάξει, εντάξει

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Γιώργου Λιγγερίδη, κάποια από τα άτομα που φέρονται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εμφανίζονται ανήσυχα και φοβισμένα:

Κατηγορούμενος Α: Ναι τον Κιάτο τον πήραμε από το μπουγατσοπωλείο, τον ανεβάσαμε πάνω με το μηχανάκι, κάνα κράνος λέει έχετε να μην φαίνομαι; Ο Κιάτος έχει χεστεί πάνω του μ@@@κα. Θα με βάλουν λέει φυλακή τσάμπα και εγώ δεν έκανα τίποτα.

Άλλοι πάλι εμφανίζονται εκνευρισμένοι με τον τρόπο που τους φέρθηκαν άτομα, από τα οποία περίμεναν στήριξη

Κατηγορούμενος Α: Εγώ το άλλο λέω τα άλλα τα λαμόγια, τα μ@@@πανα που οι πληρωμένοι, λοιπόν που είναι ρε το ηθικό; Εντάξει έγινε η κέντα, εντάξει ναι, θα το κοιτάμε ρε, όλοι εδώ παρέα να πούμε αφού… Ολυμπιακός, θα το δούμε ρε

Κατηγορούμενος Β: Μόνο για την τσέπη, μόνο για την τσέπη Ολυμπιακός

Κατηγορούμενος Α: Μόνο έτσι ε;

Κατηγορούμενος Β: Ναι, μόνο για την τσέπη, ναι

Κατηγορούμενος Α: Για αυτό δεν θα ξαναπατήσω

Οι απολογίες των 31 συλληφθέντων στον ανακριτή συνεχίζονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ακόμη 36 κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Κυριακής.

