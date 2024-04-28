Μηνύμα για την ψήφο στις ευρωεκλογές του Ιουνίου στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό κυβερνητικού έργου στο Facebook, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν και με την επιστολική ψήφο: «Η ψήφος των ευρωεκλογών δεν μπορεί να είναι ψήφος αψήφιστη και επιπόλαιη αλλά ψήφος ευθύνης, πραγματικής προόδου και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η αποχή δεν είναι απάντηση. Όποιο κόμμα και αν στηρίζετε, στηρίζετε τελικά την ίδια τη Δημοκρατία με τη συμμετοχή σας που από φέτος γίνεται πιο εύκολη με την επιστολική ψήφο».

Παράλληλα, δηλώνει δικαιωμένος για τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τη διαδικασία της 9ης Ιουνίου, «γιατί αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τις οποίες εμείς ψηφίσαμε και τα υπομνήματα που καταθέσαμε. Μαχόμαστε τον ακροδεξιό φασισμό στην πράξη, όχι στα λόγια όπως κάνουν δυστυχώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης» τονίζει.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας. Κυριακή των Βαΐων σήμερα, μια από τις κορυφαίες Κυριακές της Ορθοδοξίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως έχει μειωθεί ο αριθμός των δράσεων για τις οποίες έχω να σας πω σε αυτήν την ανασκόπηση της εβδομάδας!

Και θα ξεκινήσω με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 Λαμία-Καρδίτσα-Τρίκαλα- Καλαμπάκα-Εγνατία Οδός, την ευρωπαϊκού επιπέδου οδική αρτηρία συνολικού μήκους 181 χιλιομέτρων στην «καρδιά» του ηπειρωτικού κορμού της χώρας που ολοκληρώνεται σιγά-σιγά.

Την εβδομάδα που μας πέρασε παραδόθηκε άλλο ένα σημαντικό και δύσκολο τμήμα του, αυτό της Ξυνιάδας μετά τη Λαμία με αποτέλεσμα η διαδρομή έως την Καλαμπάκα να γίνεται απρόσκοπτα σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, και το ταξίδι από την Αθήνα έως τα Τρίκαλα να διαρκεί 2 ώρες και 35 λεπτά και έως την Καρδίτσα 3 ώρες. Μέσα στην επόμενη διετία θα παραδοθεί και το υπόλοιπο κομμάτι από τον βόρειο άξονα που θα συνδέει τον Ε65 με την Εγνατία Οδό, και όταν γίνει αυτό πλέον η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Το όφελος θα είναι μεγάλο, για τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, αφού κάθε φορά που παραδίδεται ένας καινούργιος αυτοκινητόδρομος έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και οικονομικότερες μετακινήσεις. Και αυτό το έργο γίνεται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, με πόρους που διαπραγματευτήκαμε και κερδίσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια υπενθύμιση για όσους θεωρούν τις ευρωεκλογές μια αδιάφορη κάλπη.

Με επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης πετύχαμε να διοχετεύσουμε πόρους και στην αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Η ανάταξη της περιοχής αποτελεί εθνικό στοίχημα και απόλυτη προτεραιότητα μετά την τεράστια καταστροφή που υπέστη από τον «Daniel» και τον «Elias». Θα διατεθούν πάνω από 3 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Τα μισά -1,4 δισ.- αφορούν τις οδικές και τις σιδηροδρομικές υποδομές και τα πληγέντα σχολεία. Τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα υπόλοιπα είναι πόροι του ΕΣΠΑ αλλά και του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και ένα μικρό αλλά συμβολικό έργο στη Μαγνησία, που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή και αυτής της περιοχής στην κανονικότητα. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία η Γέφυρα των Καλών Νερών που είχε υποστεί ζημιές από τον Daniel και στη θέση της είχε τοποθετηθεί προσωρινά μια στρατιωτική γέφυρα για να μην διακοπεί η διέλευση των οχημάτων.

Τώρα, θα περάσω στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Ξέρουμε ότι έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε μία άλλη πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που απαιτεί περισσότερο από ποτέ να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και σε αυτήν απαντά το «ΑΙΓΙΣ», το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που υλοποιείται στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περιλαμβάνει ενίσχυση υποδομών, τεχνικού εξοπλισμού και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Στην πλήρη ανάπτυξή του θα διοχετεύει στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε σε δύσκολες συνθήκες να λαμβάνουμε τις πιο σωστές επιχειρησιακές αποφάσεις.

Να σας πω λοιπόν ακριβώς σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα: μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί προϋπολογισμού 1,5 δισ ευρώ, μέχρι το τέλος Μαΐου θα προκηρυχθούν έργα άλλων 320 εκατ. ευρώ και πριν τον Αύγουστο το ΑΙΓΙΣ θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Οι παραλαβές των έργων θα αρχίσουν το 2025 και αφορούν, μεταξύ άλλων: 7 νέου τύπου Canadair, 10 ελικόπτερα μεσαίου τύπου, 25 αμφίβια μονοκινητήρια, 300 οχήματα επιτήρησης αγροδασικών περιοχών, 981 πυροσβεστικά οχήματα, 776 ειδικά μέσα περιπολίας, 27 πλωτά μέσα, 13 κινητά κέντρα διοίκησης για κάθε περιφέρεια της χώρας. Και πολλά ακόμη.

Μαζί με την πορεία του «ΑΙΓΙΣ» παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη και τι έχουμε κάνει για να προετοιμαστούμε για το φετινό καλοκαίρι. Έχουμε διασφαλίσει περισσότερους πυροσβέστες, δασοκομάντος, αεροπλάνα και ελικόπτερα, οχήματα, συστήματα πυρανίχνευσης, drones επιτήρησης, ασθενοφόρα και νοσοκομεία εκστρατείας. Και φέτος εφαρμόσαμε το σχέδιο «anti-nero» για καθαρισμούς δασών και αντιπυρικές ζώνες ιδίως κοντά σε κρίσιμες υποδομές. Δεν λέμε μεγάλες κουβέντες. Ξέρουμε πως ο φετινός, ασυνήθιστα θερμός και σχετικά άνυδρος χειμώνας, προοιωνίζεται μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο, και ήδη, αν και Απρίλιος, οι πυροσβέστες μας δίνουν καθημερινά μάχη με τουλάχιστον 70 πυρκαγιές την ημέρα.

Η Πολιτική Προστασία και η πρόληψη έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων μετά από έναν μεγάλο σεισμό.

Υλοποιώντας όσα είχαμε πει στη Βουλή τον Νοέμβριο 2023, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη η άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 2024», η μεγαλύτερη από ποτέ άσκηση προσομοίωσης με σενάρια ισχυρών σεισμών και τσουνάμι. Εκκενώθηκαν με το 112 πάνω από 1000 σχολεία, εκατοντάδες δημόσιες υπηρεσίες, οικισμοί, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στην άσκηση συμμετείχαν χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι, εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες. Στόχος ήταν να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες και ελλείψεις έτσι ώστε να βελτιωθεί ο Μηχανισμός ανταπόκρισης σε ανάλογες κρίσιμες καταστάσεις. Η άσκηση αυτή θα αποτελέσει πρότυπο και θα γίνεται ανά διαστήματα και σε άλλες περιφέρειες με ίδια ή διαφορετικά σενάρια Πολιτικής Προστασίας.

Και από την Πολιτική Προστασία περνάω στην Υγεία, για να σας πω για ένα προσωπικό όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια και που γίνεται σιγά σιγά πράξη. Είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω» που ξεκίνησε με τις δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 300.000 γυναίκες 50 έως 69 ετών έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες. Όπως σας είπα όταν πέρασε το νομοσχέδιο από τη Βουλή, τα ηλικιακά όρια διευρύνονται και πια μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος γυναίκες 45 έως 74 ετών.

Τα sms για τις νέες δικαιούχους θα ξεκινήσουν να στέλνονται στις 8 Μαΐου. Και θέλω να σας παρακαλέσω, όσες λάβετε το μήνυμα, να μην αμελήσετε να πάτε για τη δωρεάν εξέταση. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι έως το τέλος του 2025 να έχουν ωφεληθεί 1,3 εκ. γυναίκες. Είναι μια επιλογή που μπορεί να σώσει ζωές.

Αμέσως μετά ακολουθεί το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες 21-65 ετών και από τον Ιούνιο ξεκινά το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, που αποτελεί τον τρίτο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Οι δωρεάν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένονται το δεύτερο εξάμηνο του έτους και δικαιούχοι θα είναι όλοι οι πολίτες από 30 έως 70 ετών.

Αλλάζω θέμα, για να σας πω για την «Κάρτα του Αγρότη» που ενεργοποιήθηκε μέσα στη βδομάδα και η οποία θα διατίθεται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων. Μέσω της κάρτας θα μπορούν να κάνουν αγορές από επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα σχετιζόμενα με τις ανάγκες των παραγωγών και να εξοφλούν πάσης φύσεως οφειλές τους πχ σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο ή να πληρώνουν δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

Με την ευκαιρία να αναφέρω ότι έγιναν και οι τελευταίες πληρωμές 38 εκ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ, ενώ αυξήθηκε στα 305 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης -αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται το 75,6% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Αύριο Μεγάλη Δευτέρα θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 700 εκ. ευρώ, που αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις, Οικολογικά Σχήματα και παλιές υποχρεώσεις βασικής από το 2014 και μετά. Έτσι υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας στις συναντήσεις με τους αγρότες στις αρχές Μαρτίου.

Περνώ στον χώρο της εκπαίδευσης. Με ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι άλλο ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας -αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε το 2022- θα προσφέρει δύο αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για φοιτητές από το εξωτερικό από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025. Το ένα, στην Καστοριά, αφορά τα οικονομικά, το πρώτο στην Ελλάδα, και το άλλο, στη Φλώρινα, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Και τα δύο πιστοποιήθηκαν με εξαιρετική βαθμολογία από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα πιο δυναμικά και ταχύτατα αναπτυσσόμενα περιφερειακά Πανεπιστήμιά που συμβάλλει στο εθνικό εγχείρημα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις τοπικές κοινωνίες.

Τώρα, να σας πω δύο θέματα που αφορούν την οικονομία και τα εισοδήματα. Πρώτον, αυτήν την εβδομάδα οι αγορές έδωσαν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό φάνηκε και από τη μεγάλη ζήτηση του 30ετούς ομολόγου που υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ με επιτόκιο ευθέως συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την κατάργηση της παρακράτησης του 30% για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Η κατάργηση της παρακράτησης αυτής ξεκίνησε την 1/1/2024 και «έβγαλε» πολλούς από το ημίφως της αδήλωτης εργασίας. Πριν από τη νομοθέτηση του μέτρου εμφανίζονταν ότι ήταν 36.000 οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Τώρα έφτασαν τις 75.000 όσοι έχουν εγγραφεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα απασχόλησης που συνεπάγεται επιπλέον εισοδήματα για όσους εργάζονται και μόνο μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους, ένας ειδικός πόρος για τον ΕΦΚΑ. Μάλιστα από αυτήν τη μικρή παρακράτηση εξαιρούνται όσοι έχουν αναπηρία από κοινή ή επαγγελματική νόσο, από εργατικό ή από ατύχημα εκτός εργασίας και οι πολύτεκνοι με τέκνο ανήλικο ή παιδί που σπουδάζει ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Συνεχίζω με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ανέπαφων πληρωμών στις αστικές συγκοινωνίες με τραπεζική κάρτα, smartphone ή smartwatch. Η υπηρεσία ξεκίνησε πιλοτικά από τα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, ως τα τέλη του χρόνου. Άλλο ένα βήμα για την προσαρμογή των αστικών συγκοινωνιών στη σύγχρονη εποχή που διευκολύνει το επιβατικό κοινό - κάτοικους και επισκέπτες της πρωτεύουσας, περιορίζει το κόστος μετακινήσεων και θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι έως τα μέσα Μαΐου θα δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 250 νέα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πιο άνετες και «πράσινες» μετακινήσεις.

Και κάτι εξίσου σημαντικό που έχει να κάνει με την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Με τροπολογία που καταθέσαμε στη Βουλή προχωράμε σε έκτακτη χρηματοδότηση του ΟΣΕ ύψους 25 εκ. ευρώ για το 2024 και 2025 για τη ριζική ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ζητήματα, αλλά και όχι μόνο. Ο ΟΣΕ, θυμίζω, από τον περασμένο Ιούλιο με τη Σύμβαση που υπέγραψε με το Δημόσιο -πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού- έχει πλέον ετήσια χρηματοδότηση 75 εκ. ευρώ (από 45 εκ. που ήταν) μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο λογοδοσίας και ελέγχου πεπραγμένων και επίτευξης στόχων.

Αντίστροφα μετράμε πλέον για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μετά την προκήρυξη από τον Άρειο Πάγο των 31 τελικά κομμάτων που θα συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, αφήνοντας εκτός τους Σπαρτιάτες με το σκεπτικό ότι ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος είναι ο έγκλειστος στις φυλακές, μέλος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Και αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες εμείς ψηφίσαμε και τα υπομνήματα που καταθέσαμε. Μαχόμαστε τον ακροδεξιό φασισμό στην πράξη, όχι στα λόγια όπως κάνουν δυστυχώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η ψήφος των ευρωεκλογών δεν μπορεί να είναι ψήφος αψήφιστη και επιπόλαιη αλλά ψήφος ευθύνης, πραγματικής προόδου και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η αποχή δεν είναι απάντηση. Όποιο κόμμα και αν στηρίζετε, στηρίζετε τελικά την ίδια τη Δημοκρατία με τη συμμετοχή σας που από φέτος γίνεται πιο εύκολη με την επιστολική ψήφο. Έως χθες Σάββατο είχαν υποβληθεί 158.000 αιτήσεις εκ των οποίων πάνω από 41.000 προέρχονται από Έλληνες του εξωτερικού -από 122 διαφορετικές χώρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τους 17.000 που είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι αύριο Μεγάλη Δευτέρα που λήγει η προθεσμία να μπείτε στην πλατφόρμα epistoliki.ypes.gov.gr και να εγγραφείτε, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Θυμίζω ότι με επιστολική ψήφο μπορούν να ψηφίσουν όχι μόνο οι ομογενείς μας στο εξωτερικό αλλά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας πολίτης, εξοικονομώντας και χρόνο αλλά και χρήματα. Μεγάλη διευκόλυνση ιδιαιτέρα για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τα άτομα με αναπηρία, τα νέα παιδιά που θα δουλεύουν μακριά από τον τόπο τους, φοιτητές και μαθητές.

Κάπου εδώ κλείνω και τη σημερινή επισκόπηση, την τελευταία πριν τις άγιες μέρες του Πάσχα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώνετε να διαβάσετε και αυτόν τον απολογισμό και σας εύχομαι ημέρες αγάπης, κατάνυξης αλλά και ανταμώματος με όσους αγαπάτε. Να χαρείτε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που συμπίπτει με την αναγέννηση της φύσης. Θα είμαστε πάλι μαζί για τη γνωστή επισκόπηση μετά το Πάσχα».



Πηγή: skai.gr

