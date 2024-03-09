Για μια νέα εποχή που ξεκινάει στην ανώτατη εκπαίδευση κάνει λόγο στην πρώτη του ανάρτηση μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ απευθύνει ευχαριστίες στον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή που επέδειξε στον σχεδιασμό του.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι « ήταν δύο εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες στη Βουλή. Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση».

Ήταν δύο εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες στη Βουλή. Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Με πιο ελεύθερα, πιο ισχυρά, πιο εξωστρεφή, δημόσια Πανεπιστήμια και ένα ξεκάθαρο και αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ιδρυμάτων. pic.twitter.com/9pX8m7KpnP — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 9, 2024

«Ήταν δύο εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες στη Βουλή. Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Με πιο ελεύθερα, πιο ισχυρά, πιο εξωστρεφή, δημόσια Πανεπιστήμια και ένα ξεκάθαρο και αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ιδρυμάτων» γράφει ο υπουργός Παιδείας.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, τους βουλευτές και τους συνεργάτες του, ο κ. Περρακάκης προσθέτει ότι «θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του στον σχεδιασμό μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τους 159 βουλευτές που υποστήριξαν και υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, και ιδίως τον εισηγητή μας Λευτέρη Κτιστάκη για τη συνεισφορά του στη διαδικασία».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον @PrimeministerGR για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του στον σχεδιασμό μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τους 159 βουλευτές που υποστήριξαν και υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, και ιδίως τον εισηγητή μας @ktistakis_lef για τη συνεισφορά του στη διαδικασία. pic.twitter.com/QnzeEgExd0 — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 9, 2024

«Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στις υφυπουργούς Ζέτα Μακρή και και Ιωάννα Λυτρίβη και σε όλους τους συνεργάτες μας στο @MinEduGR. Χθες πετύχαμε μια νίκη για την Παιδεία. Συνεχίζουμε!» καταλήγει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.



Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στις υφυπουργούς @ZettaMakri και @ilytr22 και σε όλους τους συνεργάτες μας στο @MinEduGR. Χθες πετύχαμε μια νίκη για την Παιδεία. Συνεχίζουμε! pic.twitter.com/pDJhiGdhLN — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.