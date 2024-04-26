Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Αθήνα παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στο «Παρίσι 2024» – Έκλεψε τις εντυπώσεις η τελετή - Δείτε βίντεο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Έκλεψε τις εντυπώσεις διεθνώς η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο «Παρίσι 2024» που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Η τελετή παράδοσης ξεκίνησε στις 6.30 το απόγευμα με τη Νάνα Μούσχουρη να έχει κεντρικό ρόλο, ενώ παρουσιαστής ήταν ο Νίκος Αλιάγας. Πλήθος κόσμου βρέθηκε από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.


Στο Παναθηναϊκό Στάδιο έφτασε το Ολυμπιακό Φως από την πρωταθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με τελευταίο Λαμπαδηδρόμο τoν αρχηγό της Εθνικής ομάδας πόλο Γιάννη Φουντούλη και τους συμπαίκτες του, που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Οι Εθνικοί Ύμνοι της Ελλάδας και της Γαλλίας ερμηνεύθηκαν από τη Νάνα Μούσχουρη, συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ. Επίσης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμήνευσε το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ολυμπιόνικος του Πινδάρου». Τον ύμνο απέδωσε ο τενόρος Μπάμπης Βελισσάριος. 


Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος παρέδωσε το Ολυμπιακό Φως στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» Τόνι Εστανγκέ, για να συνεχίσει το ταξίδι του για το Παρίσι.

Ολυμπιάκοι


Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε το φωνητικό σύνολο «CHORES» συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση Χορωδίας, έχει αναλάβει η Μαρίνα Σάττι, ενώ τη Μουσική Διεύθυνση, ο Μιχάλης Οικονόμου.

Η Αφή Δάδας έγινε από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά για την τελετή της Ολυμπιακής Φλόγας που θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στο Παρίσι όπου θα λάβουν χώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Την αποχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας συνόδευσαν με τη μουσική σύνθεσή του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και την ερμηνεία της, η Υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη.
 

Η Φλόγα θα διανυκτερεύσει στη γαλλική πρεσβεία και αύριο (27/4) θα «επιβιβασθεί» στο τρικάταρτο «Belem», με προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αναμένεται να φτάσει στις 8 Μαΐου για να την παραλάβει ο Γάλλος κολυμβητής και πρώτος Λαμπαδηδρόμος επί γαλλικού εδάφους, Φλοράν Μανοντού. 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΡΙΣΙ Αθήνα Ολυμπιακοί Αγώνες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark