Έκλεψε τις εντυπώσεις διεθνώς η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο «Παρίσι 2024» που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Η τελετή παράδοσης ξεκίνησε στις 6.30 το απόγευμα με τη Νάνα Μούσχουρη να έχει κεντρικό ρόλο, ενώ παρουσιαστής ήταν ο Νίκος Αλιάγας. Πλήθος κόσμου βρέθηκε από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

From Greece to France... 🇬🇷

From Athens to Marseille… 🇫🇷



An Olympic sunset as we look forward to the Olympic Torch Relay reaching French soil. 🌄#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/wxCb7eI3zX April 26, 2024



Στο Παναθηναϊκό Στάδιο έφτασε το Ολυμπιακό Φως από την πρωταθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με τελευταίο Λαμπαδηδρόμο τoν αρχηγό της Εθνικής ομάδας πόλο Γιάννη Φουντούλη και τους συμπαίκτες του, που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

🔥The Olympic flame leaves the Panathenaic Stadium in Athens and will soon be in France.



⚓ On Saturday, it boards the French ship Belem, bound for Marseille.#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/AcLAdt8d4K — The Olympic Games (@Olympics) April 26, 2024

Οι Εθνικοί Ύμνοι της Ελλάδας και της Γαλλίας ερμηνεύθηκαν από τη Νάνα Μούσχουρη, συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ. Επίσης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμήνευσε το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ολυμπιόνικος του Πινδάρου». Τον ύμνο απέδωσε ο τενόρος Μπάμπης Βελισσάριος.

🔥🇫🇷 Paris 2024 has the Olympic flame!



Mr. Tony Estanguet, President of the Paris 2024 Organising Committee, receives the Olympic torch in the Panathenaic Stadium in Athens.



A historic moment!#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/AXoKQPLcmV — The Olympic Games (@Olympics) April 26, 2024



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος παρέδωσε το Ολυμπιακό Φως στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» Τόνι Εστανγκέ, για να συνεχίσει το ταξίδι του για το Παρίσι.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε το φωνητικό σύνολο «CHORES» συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση Χορωδίας, έχει αναλάβει η Μαρίνα Σάττι, ενώ τη Μουσική Διεύθυνση, ο Μιχάλης Οικονόμου.

Η Αφή Δάδας έγινε από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά για την τελετή της Ολυμπιακής Φλόγας που θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στο Παρίσι όπου θα λάβουν χώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Την αποχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας συνόδευσαν με τη μουσική σύνθεσή του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και την ερμηνεία της, η Υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη.



🔥 The handover is beginning! The High Priestess passes the Olympic torch to Mr. Spyros Capralos, President of the Hellenic Olympic Committee. 🇬🇷#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/5B8W1qcMjy — The Olympic Games (@Olympics) April 26, 2024

Η Φλόγα θα διανυκτερεύσει στη γαλλική πρεσβεία και αύριο (27/4) θα «επιβιβασθεί» στο τρικάταρτο «Belem», με προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αναμένεται να φτάσει στις 8 Μαΐου για να την παραλάβει ο Γάλλος κολυμβητής και πρώτος Λαμπαδηδρόμος επί γαλλικού εδάφους, Φλοράν Μανοντού.

