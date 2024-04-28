Γεωργούλης: Αν δεν ήμουν αθώος δεν θα κατέβαινα υποψήφιος

«Με το Πράσινο Κίνημα στόχος είναι να δέσουμε άρρηκτα τον πολιτισμό και την πράσινη μετάβαση. Δεν νοείται πράσινη μετάβαση χωρίς πολιτισμό και πολιτισμός χωρίς πράσινη μετάβαση. Να δώσουμε το μήνυμα μέσα στην Ευρωβουλή και να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η δύναμη του πολιτισμού», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με το «Πράσινο Κίνημα», Αλέξης Γεωργούλης.

Κάνοντας έναν απολογισμό της θητείας του στο ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Γεωργούλης τόνισε: «Αν τραβήξω μία οριζόντια γραμμή για να κάνω τον απολογισμό αυτής της πενταετίας, έχω πολλές ωραίες δημιουργικές στιγμές. Κάποιες από αυτές τις θεωρώ και νίκες, και προσωπικές και ομαδικές. Αυτή η πενταετία ήταν δημιουργική και προσέφερα πράγματα μέσα στην Ε.Ε.».

Για την καταγγελία σε βάρος του, ο υποψήφιος με το Πράσινο Κίνημα δήλωσε ότι «οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να με κατηγορήσει για κάτι πιο βαρύ. Δεν έχω κάποια ποινική δίωξη, δεν εκκρεμεί κάποια δίκη. Έχει σταματήσει στην καταγγελία από τις βελγικές αρχές. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω και να εμπιστεύομαι τις βελγικές αρχές ότι θα δράσουν και θα κάνουν αυτό που είναι και νόμιμο και σωστό» και υπογράμμισε «κατεβαίνω στις εκλογές γιατί θεωρώ ότι είμαι αθώος. Αν θεωρούσα ότι υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να κατηγορηθώ για κάτι μέσα σε αυτή την καταγγελία, δεν θα κατέβαινα καθόλου».

Πηγή: skai.gr

