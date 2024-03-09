Βουλή: Νόμος του κράτους η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων - Ευρεία πλειοψηφία για το δημόσιο πανεπιστήμιο

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από συνολικά 47 ώρες συνεδριάσεων, σε ένα τριήμερο με οξείες αντιπαραθέσεις , εντάσεις και ενστάσεις, το νομοσχέδιο για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελεί νόμο του κράτους με συνολικά 159 βουλευτές να ψηφίζουν θετικά. Εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία, που παρέμεινε συμπαγής, τις σχετικές διατάξεις ψήφισε και ο ανεξάρτητος Χάρης Κατσιβαρδάς, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει επί της αρχής.

Στην καταληκτική του τοποθέτηση ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για ένα νομοσχέδιο με ιστορικά χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως «μετά από δεκαετίες συζήτησης γίνεται νόμος του κράτους αυτή η μεγάλη ιστορική αλλαγή». Ο ίδιος μάλιστα απηύθυνε κάλεσμα προς τα κόμματα να στηρίξουν το νομοσχέδιο, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η στάση της αντιπολίτευσης επί των άρθρων διαφοροποιήθηκε, με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, και Πλεύση Ελευθερίας να καταψηφίζουν επί της αρχής αλλά να υπερψηφίζουν άρθρα που που θεωρούν ότι αναβαθμίζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Στην ίδια λογική κινήθηκε και η Κ.Ο των Σπαρτιατών (10 βουλευτές) που ψήφισε παρών επί της αρχής, ενώ παρών ψήφισε και ο ανεξάρτητος Μιχάλης Χουρδάκης. Η Νίνα Κασιμάτη (ΣΥΡΙΖΑ) - ψήφισε με επιστολική - απείχε επί της αρχής, ίσως από λάθος, ωστόσο ψήφισε σχεδόν σε όλα τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας πάντως διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαβάζει και τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου, ώστε να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει στο καθένα, καθυστερώντας περίπου δύο ώρες.

«Μπρα ντε φερ» μεταξύ αρχηγών

Οι μαραθώνιες συνεδριάσεις πάντως τα είχαν όλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για ένα ζήτημα, που τις τελευταίες δεκαετίες, έχει προκαλέσει σφοδρές συγκρούσεις.

Για μία ριζική τομή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μίλησε από το βήμα της βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «μία γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης που πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο».«Είμαστε οι τελευταίοι που έχουμε ένα σκληρό κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση», τόνισε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές έχουν τη συντριπτική στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του τόσο κατά του Στέφανου Κασσελάκη, όσο και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον πρωθυπουργό να κατηγορεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως αναγκάστηκε να συνταχθεί με την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ο ίδιος, έχει αποφοιτήσει με υποτροφία από το πανεπιστήμιο της Pennsylvania. «Αν το university of Pennsylvania, ερχόταν στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αυτό. Σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια; Καλά να τα λέει ο κ. Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κ. Κασσελάκης», σχολίασε δηκτικά.

Για απαράδεκτο νομοσχέδιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, με τον ίδιο να τονίζει πως «στρέφεται κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας, κατά των νέων της χώρας μας, κατά του Συντάγματος». Το νομοσχέδιο, όπως είπε, θα μπορούσε να έχει έναν τίτλο: «Ιδιωτικοποίηση της παιδείας ή Ανωτατοποίηση των κολλεγίων».

Οι «κυβιστήσεις» του ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας στην Χαριλάου Τρικούπη οβιδιακές μεταστροφές στην στάση του κόμματος απέναντι στο νομοσχέδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης άλλαξε στάση συνολικά τέσσερις φορές, τους τελευταίους δύο μήνες, με τον ίδιο να τονίζει: «Κύριε Ανδρουλάκη, αλλάξατε γνώμη παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο νομοσχέδιο όλους τους προβληματισμούς που είχατε εκφράσει πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση». «Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει δέσμια δογμάτων και αναχρονιστικών αντιλήψεων», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έχουμε την ίδια θέση μετά το 2006. Ίδρυση πραγματικών μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με σεβασμό στο Σύνταγμα και συναινετική αναθεώρηση του α. 16, από την εποχή που ήταν πρόεδρος του κόμματος ο Γ. Παπανδρέου», απάντησε στον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία «ψευδεπίγραφη και απομίμηση μεταρρύθμισης».

Στην σκιά των sugar daddies

Τα δύο από τα τρία εικοσιτετράωρα της συζήτησης πάντως, μονοπώλησε η αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα για sugar daddies και χορηγούς φοιτητριών. Σε μια προσπάθεια, να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκάλεσε με τη δήλωση του ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια στην εκμετάλλευση αντίθετα πάντα την κατήγγειλε και την αποκάλυπτε: «Αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψη της σαπίλας.Δεν ενοχλείστε που αυτά συμβαίνουν αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε ότι κυκλώματα προσπαθούν ένα εκμεταλλευτούν με αυτό τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ασχολίαστη και τη φράση του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Υπέθεσα, κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι ζητήσατε νωρίτερα τον λόγο εκτάκτως για να ζητήσετε συγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας η οποία αποδεικνύει ότι το ΚΚΕ παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός της αίθουσας", είπε ο πρωθυπουργός ο οποίος έσπευσε να σημειώσει πως δεν θα πρέπει να κατηγορηθεί για αντικομμουνισμό, κάθε φορά που "αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.