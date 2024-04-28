Το κοινοβούλιο του Ιράκ υιοθέτησε το Σάββατο νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και τη φυλομετάβαση, με ποινές που φτάνουν έως και τα 15 χρόνια κάθειρξη, αφού τροποποίησε αρχική πρόταση που προέβλεπε την επιβολή της ποινής του θανάτου.

Αντιδρώντας η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε «την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων», εκτιμώντας ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία που υιοθετήθηκαν χθες «θέτουν σε κίνδυνο τους Ιρακινούς που ήδη παρενοχλούνται καθημερινά» σε μια συντηρητική χώρα όπου οι σεξουαλικές μειονότητες ζουν στη σκιά.

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αποτελεί τροποποίηση στη νομοθεσία κατά της πορνείας του 1988 και υιοθετήθηκε στη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου, στην οποία ήταν παρόντες 170 από τους 329 βουλευτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ιρακινού κοινοβουλίου.

Τα νέα άρθρα προβλέπουν ποινές δέκα με 15 ετών κάθειρξη για τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όπως και για την πρακτική ανταλλαγής συζύγων.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει επίσης «οποιαδήποτε εκδήλωση που προωθεί την ομοφυλοφιλία στο Ιράκ», προβλέποντας ποινή κάθειρξης επτά ετών για «προώθηση» των ομοφυλόφιλων σχέσεων.

Απαγορεύει επίσης «την αλλαγή του βιολογικού φύλου με βάσει τις προσωπικές επιθυμίες ή τάσεις» και προβλέπει ποινή από ένα ως τρία χρόνια φυλάκιση για οποιοδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία φυλομετάβασης.

Αντίστοιχη ποινή επιβάλλεται σε οποιονδήποτε άνδρα η συμπεριφορά του οποίου κρίνεται θηλυπρεπής.

Η ιρακινή κοινωνία απορρίπτει την ομοφυλοφιλία και η μικρή κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της χώρας γίνεται συχνά στόχος «απαγωγών, βιασμών, βασανιστηρίων και φόνων» από ένοπλες ομάδες που χαίρουν «ατιμωρησίας», επεσήμανε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) σε έκθεσή του το 2022.

Μέχρι πρότινος το Ιράκ κατέφευγε στον ποινικό κώδικα του 1969 για να καταδικάσει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, βασιζόμενο σε άρθρο που προέβλεπε «την ισόβια κάθειρξη ή την επιβολή ποινής πολυετούς κάθειρξης» για σοδομισμό.

Ο βουλευτής Ράεντ αλ Μάλικι, που κατέθεσε τις τροποποιήσεις, παραδέχθηκε ότι προηγούμενη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο επί του νομοσχεδίου που ήταν προγραμματισμένη για τα μέσα Απριλίου αναβλήθηκε προκειμένου «να μην επηρεάσει» την επίσκεψη στις ΗΠΑ του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

«Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι απορρίπτουν τον νόμο», παραδέχθηκε. «Αλλά για εμάς πρόκειται για εσωτερική υπόθεση, αρνούμαστε οποιαδήποτε παρέμβαση».

«Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ιρακινή κοινωνία απορρίπτει την ομοφυλοφιλία, αλλά υπάρχει μια σκόπιμη προώθηση μιας κουλτούρας την οποία δεν αναγνωρίζουμε» εκτίμησε ο ίδιος. «Το μέλλον μάς ανησυχεί και ο νόμος αποτελεί ένα είδος πρόληψης για να προστατεύσει την κοινωνία».

Από την πλευρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη «βαθιά του ανησυχία» για τον νόμο, όπως έγραψε χθες στο Χ ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η νομοθεσία απειλεί τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στην ιρακινή κοινωνία και «υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις ».

Πηγή: skai.gr

