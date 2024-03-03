Στις 22 Μαρτίου θα γίνει όπως όλα δείχνουν η τελική εισήγηση για το ύψος που θα «κάτσει» ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Σπανάκη στην ΕΡΤ, ο κατώτατος μισθός θα έχει μπροστά το νούμερο «8», μένει ωστόσο να καθοριστεί το τελικό ύψος του.

«Ο Μάρτιος θα είναι θετικός μήνας για πολλά θέματα. Πρώτα απ’ όλα, στις 22 Μαρτίου θα υπάρξει εισήγηση, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τη σχετική διάταξη της υπουργού Εργασίας, της κυρίας Μιχαηλίδου, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αυτή η εισήγηση απορρέει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και ο κατώτατος μισθός θα έχει μπροστά το 8. Να τονίσουμε ότι είναι η τέταρτη αύξηση κατώτατου μισθού που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός μετά από αρκετά χρόνια αρχίζει και μπαίνει σε ένα δρόμο προς τα πάνω, όπου αυτό επηρεάζει και 25 τουλάχιστον επιδόματα, μητρότητας, ανεργίας και πάρα πολλά άλλα σημαντικά.

Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εδώ έχουμε μια σειρά θετικών εξελίξεων. Δηλαδή τι παρατηρήσαμε, πριν ακόμα ανακοινώσει η κυβέρνηση τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, βλέπουμε πάρα πολλές εταιρείες που αύξησαν από μόνες τους τον αρχικό μισθό.

Εμείς τι σκοπό έχουμε, να αυξηθεί ο μέσος μισθός και να πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας τα 1.500 ευρώ. Άρα λοιπόν, η αύξηση του κατώτατου μισθού και ο μέσος μισθός που σήμερα είναι στα 1.251 ευρώ, έχουμε ένα δρομολόγιο να πάει στα 1.500 ευρώ. Αυτοί οι δύο κυβερνητικοί στόχοι που ήταν προεκλογικές μας δεσμεύσεις, βλέπουμε ότι είναι σε μια καλή διαδικασία.

Πάμε στο κατά πόσο εκπληρώνουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Και το λέω αυτό διότι θα έχουμε ευρωεκλογές και θα κριθούμε όλοι αν αυτά τα οποία λέμε, τα υλοποιούμε ή όχι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ανεργία, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα μιλάει πλέον για κενές θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται. Δηλαδή υπάρχουν εργοδότες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και κυρίως στις τουριστικές περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν μια μεγάλη αγωνία να βρουν εργαζόμενους. Η Ελλάδα λοιπόν έχει φύγει από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και έχουμε πάει στην Ελλάδα των κενών θέσεων εργασίας που πρέπει να τις καλύψουμε. Άρα λοιπόν, το στοίχημα του υπουργείου Εργασίας έχει αλλάξει γήπεδο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με την υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ έχουμε το εξής, έχουμε μείωση τον Γενάρη του 24 στην ανεργία και στις γυναίκες και στους νέους.

Ο μέσος μισθός σήμερα έχει πάει στα 1.251 ευρώ όταν ήρθαμε στο τιμόνι της χώρας η Νέα Δημοκρατία, ήταν πολύ πιο χαμηλά και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκάθαρη στόχευση και θα την πετύχουμε.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να φέρει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να μπορέσουμε να ταιριάξουμε, να παντρέψουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.

Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε εδώ πέρα νέες ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα ότι έχουμε αύξηση κατά 16% των επιχειρήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Άρα λοιπόν έχουν πολλαπλασιαστεί οι ανάγκες σε ειδικότητες εργαζομένων».

Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων αφορά την εφαρμογή των τριετιών, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εκ νέου από την 1η Ιανουαρίου 2024. Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «σημαίνει το επίδομα προϋπηρεσίας ή το επίδομα τριετίας που έχει ένας εργαζόμενος. Πότε πάγωσαν, 14 Φεβρουαρίου του 2012. Τι είπε η κυβέρνηση. Ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ξεπαγώνουν.

Άρα αν κάποιος εργαζόμενος είχε στις 14 Φεβρουαρίου για παράδειγμα 2,5 χρόνια και δεν είχε πάρει το επίδομα προϋπηρεσίας, το επίδομα τριετίας από την 1η Ιανουαρίου του 24 μετράει ένα εξάμηνο για να έρθει να καλύψει την τριετία και να πάρει την αύξηση της τριετίας. Η καταβολή των τριετιών είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική και αν κάποιος εργοδότης δεν τηρήσει την καταβολή των τριετιών, υπάρχουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που ελέγχονται από την Επιθεώρηση Εργασίας».

Όσον αφορά στους συνταξιούχους που εργάζονται, είπε:

«Έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για αυτούς τους συνταξιούχους που θέλουν να πάνε να δουλέψουν και ο κ. Σπανάκης σχολίασε πως: «Το 2019 τί παραλάβαμε; Όταν κάποιος ήθελε να εργαστεί είχε 60% περικοπή της σύνταξης.

Το 60%, πήγε 30% και το κάναμε πριν από λίγους μήνες. 0%. Άρα ένας συνταξιούχος αν θέλει να εργαστεί θα έχει 0% παρακράτηση από τη σύνταξή του.

Πρέπει να το δηλώσουν στην πλατφόρμα και όσοι είναι να εργαστούν από εδώ και πέρα να το δηλώσουν επίσης στην πλατφόρμα αυτό. Η πλατφόρμα αυτή άνοιξε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Έχουν μπει 25.000 συνταξιούχοι εργαζόμενοι ήδη.

Υπολογίζαμε ότι μέχρι τέλος του Δεκέμβρη είχαμε 34.000 με 35.000 συνταξιούχους που ήδη εργαζόντουσαν. Μάλιστα τώρα, αυτή τη στιγμή εμείς υπολογίζουμε ότι μέσα στο 2024 θα πάει πολύ πιο πάνω το νούμερα. Μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τους 100.000 συνταξιούχους εργαζόμενους που θα εργάζονται.

Ρωτάω, λέει κάποιος μα καλά, μα θα πάρει τη θέση ενός νέου σήμερα εκεί που είναι τα ποσοστά ανεργίας. Δεν κινδυνεύει κάποιος νέος να μη βρει εργασία από ένα συνταξιούχο. Αντιθέτως, ο συνταξιούχος εργαζόμενος μπορεί να δώσει και την εμπειρία του και να είναι και απαραίτητος, να συνεχίσει για ένα διάστημα και να βελτιώσει πέρα από τη σύνταξή του και το σύστημα».

Για τις συντάξεις δήλωσε:

«Σε σχέση με τη σύνταξη, αυτό που κάνουμε τώρα προχωράει. Υπάρχουν παλιές συντάξεις που έχουν μείνει προς τα πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, έχει φύγει ο μεγάλος όγκος, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι συντάξεις που εκκρεμούν, οι επικουρικές επίσης ακολουθούν. Έχουμε περάσει αρκετές διατάξεις, όπως για παράδειγμα για τις επικουρικές των δημοσίων υπαλλήλων που είδαμε σε μία μέρα να βγαίνουν 11.000 επικουρικές συντάξεις. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.

Ακούστε και το τελευταίο διάστημα και για το 1555 θέλω να πω ότι έχουνε χιλιάδες κλήσεις και μπορούμε να απαντήσουμε και μπαίνουμε και σε μια διαδικασία στο να μπορέσουμε σε αυτούς που είναι να βγουν στη σύνταξη να τους πούμε από τώρα για να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα όταν θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, να μπορούν από τώρα να ξέρουν τι χαρτιά, τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να μην καθυστερήσει η σύνταξη τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.