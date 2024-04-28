Πώς η αστυνομική έφοδος στο Columbia έβαλε φωτιά στα αμερικανικά πανεπιστήμια

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Απριλίου, μια μικρή ομάδα φοιτητών έστησε σκηνές στο Πανεπιστήμιο Columbia, διαδηλώνοντας κατά της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης στη Γάζα και καλώντας το πανεπιστήμιό τους να σταματήσει να συνεργάζεται με εταιρείες που θεωρούν ότι υποστηρίζουν τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα η πρόεδρος του Columbia, Μινούς Σαφίκ, όδευε προς το Καπιτώλιο για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη και το πώς τον αντιμετώπιζε.

Επί τέσσερις ώρες εξηγούσε τις πρωτοβουλίες που είχε ήδη αναλάβει. Οι μαθητές, τόνισε, «λαμβάνουν το μήνυμα ότι οι παραβιάσεις των πολιτικών μας θα έχουν συνέπειες».

Το επόμενο απόγευμα, η πρόεδρος του Columbia πήρε μια απόφαση που άναψε τη φωτιά των διαμαρτυριών σε δεκάδες πανεπιστήμια σε όλες τις ΗΠΑ.

Είπε ότι οι φοιτητές που διαμαρτύρονταν στο campus έκαναν καταπάτηση, είχαν αρνηθεί να φύγουν και δημιουργούσαν ένα «ενοχλητικό και εκφοβιστικό περιβάλλον» για πολλούς από τους συμφοιτητές τους.

Και μετά έστειλε την αστυνομία, το γνωστό NYPD.

Άμεσα αστυνομικοί από το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα των ΗΠΑ, φορώντας τον ανάλογο εξοπλισμό για καταστάσεις ταραχών και κρατώντας πλαστικές χειροπέδες, συνέλαβαν περισσότερους από 100 φοιτητές.

Ήταν η πρώτη φορά που έγιναν μαζικές συλλήψεις στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια μετά τις διαδηλώσεις για τον πόλεμο στο Βιετνάμ πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η οργισμένη αντίδραση των φοιτητών ήρθε άμεσα. Την επόμενη κιόλας μέρα, ένα δεύτερο «χωριό» με σκηνές στήθηκε στο γρασίδι, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το πρώτο.

Τώρα το «χωριό» είχε μεγαλώσει, είχε μετατραπεί σε μεγάλο κάμπινγκ με γεύματα σε μπουφέ από δωρεές, ζωντανές παραστάσεις και μια «ομάδα ασφαλείας» στην πύλη που παρακολουθούσε τους εισβολείς.

Μία ημέρα μετά ένα τρίτο «χωριό» στήθηκε στα 110 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Columbia, στο Πανεπιστήμιο Yale στο Κονέκτικατ.

After the Yale University police arrested 60 pro-Palestinian demonstrators — 47 of them students — who had pitched a weekend-long encampment on a plaza at the center of campus, protests continued on Monday. https://t.co/Jowx5nKcYx pic.twitter.com/XQCjH50H6g — The New York Times (@nytimes) April 23, 2024

Τις επόμενες ημέρες οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε δεκάδες πανεπιστημιακά campus σε όλες τις ΗΠΑ. Χθες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τερμάτισε διαδήλωση στο Northeastern University στη Βοστώνη, συλλαμβάνοντας περίπου 100 άτομα.

Οι φοιτητές του Columbia πυροδότησαν ένα εθνικό κίνημα.

Ο θυμός των φοιτητών για το πώς το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς έχει εγείρει ερωτήματα για τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, οι οποίες ήδη παλεύουν με «καυτές» συζητήσεις γύρω από το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.

Πώς εξισορροπούν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την ελευθερία του λόγου με την ανάγκη προστασίας των άλλων φοιτητών; Πότε στέλνουν την αστυνομία για την επιβολή των πανεπιστημιακών πολιτικών, γνωρίζοντας ότι οι απαντήσεις θα μαγνητοσκοπηθούν και θα εμφανιστούν αμέσως σε εκατομμύρια ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;

Στο Yale, η αστυνομία έφτασε στον καταυλισμό διαμαρτυρίας τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου, καθώς πολλοί φοιτητές ακόμη κοιμούνταν. Σχεδόν 50 φοιτητές συνελήφθησαν αφού αρνήθηκαν να φύγουν, με μερικούς να πιάνονται γύρω από ένα κοντάρι σημαίας.

Τις τελευταίες 10 ημέρες έγιναν οι πιο έντονες και εκτεταμένες διαδηλώσεις των τελευταίων έξι μηνών στις ΗΠΑ. Οι εντάσεις που σιγοβράζουν ξεχείλισαν μετά την εκκαθάριση του πρώτου «χωριού» στο Columbia. Ακολούθησαν συγκρούσεις και συλλήψεις και σε άλλα πανεπιστήμια.

Στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, στρατιώτες -μερικοί έφιπποι- σταμάτησαν την κατάληψη που ξεκίνησαν εκατοντάδες φοιτητές την Τετάρτη. Στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα, γυναίκα καθηγήτρια ρίχθηκε στο έδαφος από αστυνομικό και ένα βίντεο από τη σύλληψή της με χειροπέδες έγινε viral την Πέμπτη.

Emory University economics professor Caroline Fohlin refused to comply with Georgia police yesterday when they arrested her.



Fohlin tried to get out of it by saying, “I’m a professor.”



No one is above the law.pic.twitter.com/mMnOlSApRJ — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 26, 2024

WATCH: Protestor at the Emory University encampment gets tackled by a trooper. pic.twitter.com/CxGzm7LEb8 — Daily Caller (@DailyCaller) April 26, 2024

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στο Emerson College στη Βοστώνη, στο Πανεπιστήμιο George Washington στην Ουάσιγκτον, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Οι διαμαρτυρόμενοι καλούν τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να μη δέχονται κονδύλια από εταιρείες που θεωρούν ότι συνδέονται με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, Εβραίοι φοιτητές και καθηγητές λένε ότι φοβούνται για την ασφάλειά τους. Και αυτές οι ανησυχίες είναι εν μέρει ο λόγος που ώθησε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένης της κ. Σαφίκ, να καλέσουν την αστυνομία.

Σε συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα, Εβραίοι φοιτητές σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις μίλησαν για περιστατικά που τους έκαναν να νιώθουν άβολα, από φωνές και πανό που υποστηρίζουν τη Χαμάς μέχρι καβγάδες και απειλές.

Οι αρχές του Northeastern University ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους διαδηλωτές είχαν χρησιμοποιήσει αντισημιτικά συνθήματα, γι' αυτό αποφάσισαν να αναλάβουν δράση το Σάββατο.

Το πανεπιστήμιο είπε ότι η διαδήλωση ξεκίνησε ως φοιτητική διαμαρτυρία, αλλά ότι πλέον συμμετείχαν και ξένοι.

Πολλοί διαδηλωτές προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από τα αντισημιτικά επεισόδια και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατηγορήσει εξωτερικούς ταραχοποιούς.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ιδρυμάτων και φοιτητών συνεχίζονται, πολλοί διαδηλωτές -και οι εξωτερικοί υποστηρικτές τους- είναι πεπεισμένοι ότι αυτό που βλέπουν ως βίαιες αστυνομικές πρακτικές θα συμβάλουν στο να συνεχιστεί το κίνημα.

«Πρόκειται για ένα κίνημα που ξεκίνησε με μόνο 70 φοιτητές» δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, ένας Δημοκρατικός που επικρίνει έντονα την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Γάζα, επισκεπτόμενος τον καταυλισμό του Columbia.

«Και επειδή το Πανεπιστήμιο Columbia αποφάσισε να τους πατάξει, αυτό έχει πλέον εξαπλωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

