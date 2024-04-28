Μυτιλήνη: Τραγικός θάνατος για 27χρονο πρόσφυγα‑ πεζό που παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή μέσα στον οικισμό της Παναγιούδας, έξη χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης.

Θύματα δυο αιτούντες άσυλο καταγωγής Ερυθραίας από το γειτονικό καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Ένας άνδρας 27 ετών που σκοτώθηκε επί τόπου και μια 22χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το τροχαίο συνέβη όταν αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 21χρονος με συνεπιβαίνοντες ένας άλλον 21χρονο και έναν 27χρονο βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε τοίχο σπιτιού και σε κάδους απορριμμάτων δίπλα από τους οποίους εκείνη την ώρα περνούσε το ζευγάρι των αιτούντων άσυλο. Οι τρεις επιβαίνοντες στο αγροτικό αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

