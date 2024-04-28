Λίμνη Πλαστήρα: Ο ιδανικός προορισμός για διακοπές και για το Πάσχα

Χιονισμένη ή καταπράσινη, φθινοπωρινή ή ανοιξιάτικη, η λίμνη Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς μέσα σε ένα πανδαιμόνιο χρωμάτων, τοπίων και αισθήσεων. Το βάθος της λίμνης ποικίλει και προσδιορίζεται από το ανάγλυφο της περιοχής πριν σκεπαστεί από τα νερά. Περιέχει 400 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έχει μέγιστο μήκος 12 χλμ, πλάτος 4 χλμ. και η συνολική της επιφάνεια είναι 24 χλμ. Το μέγιστο βάθος της φτάνει τα 60 μ. και το ανώτατο υψόμετρο αγγίζει τα 750 μ, σύμφωνα με στοιχεία του δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Απαράμιλλης ομορφιάς, η λίμνη Πλαστήρα καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον διάσημους τουριστικούς προορισμούς. Η Πλαζ Λαμπερού, είναι μία από τις πρώτες τουριστικές υποδομές που δημιουργήθηκαν στην περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποτέλεσαν τη βάση στην τουριστική ανάπτυξης όλης της ανατολικής πλευράς της Λίμνης. Σήμερα αποτελεί τόπο προορισμού χιλιάδων επισκεπτών. Στο χώρο της Πλαζ λειτουργούν δύο μεγάλες ταβέρνες – αναψυκτήρια που εξυπηρετούν εκατοντάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Λειτουργούν επίσης, περίπτερα με σουβενίρ και τοπικά προϊόντα του Συνεταιρισμού Γυναικών Λίμνης Πλαστήρα.

Απολαυστική εμπειρία προσφέρει στον επισκέπτη η περιήγηση περιμετρικά της λίμνης Πλαστήρα που σύμφωνα με σχετικό οδηγό, της πρώην Ν.Α. Καρδίτσας, καλύπτει απόσταση περίπου 55 χλμ.. Περιμετρικά του οροπεδίου και της λίμνης ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το ψάρεμα, την ορειβασία, την τοξοβολία, την ποδηλασία, τα υδάτινα σπορ, κ.α. Να επισκεφθεί τα μοναστήρια και άλλα αξιοθέατα, να γευτεί τα πλούσια εδέσματα και τους γευστικούς τοπικούς οίνους.

Η Λίμνη Πλαστήρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές διακοπές και για το Πάσχα. Συνδυάζει τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με ήθη και έθιμα τα οποία αποπνέουν θρησκευτικότητα και ηρεμία. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην ιστορική Μονή Κορώνης, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λόφο, γίνεται η αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Το ίδιο βράδυ σε όλες τις εκκλησίες των χωριών γίνεται η περιφορά του Επιταφίου, ενώ στο Νεοχώρι γίνεται το δρώμενο «Άρατε πύλας». Την ώρα της Ανάστασης σχεδόν σε όλα τα χωριά αναβιώνει το έθιμο του καψίματος του αφανού, μιας θημωνιάς από κέδρα και κλωνάρια ελάτου, στην οποία βάζουν φωτιά την ώρα που ο παπάς δίνει το Άγιο Φως, ψέλνοντας το «Χριστός Ανέστη». Το έθιμο συμβολίζει την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό, αλλά και τον καθαρμό μέσα από την φωτιά.

Την Κυριακή μετά τον αναστάσιμο εσπερινό, στις 6 μμ στις πλατείες ορισμένων χωριών «στήνουν» τον «διπλό χορό», θρησκευτικό χορό τον οποίο ξεκινά πρώτος ο ιερέας του χωριού ενώ το τραγούδι αναφέρεται στην ανάσταση του Ιησού. Έπειτα ακολουθούν άλλα τραγούδια με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι συχνά οι χοροί «διπλώνουν» και γίνονται δύο, ένας για το γυναικείο φύλο και ένας για το ανδρικό και όταν ξεδιπλώνουν γίνονται τέσσερις. Το κέρασμα εκείνη την ημέρα, είναι κρασί και κόκκινα αυγά. Σε ορισμένα χωριά, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα μετά τη λειτουργία στην εκκλησία, αναβιώνεται το έθιμο «Σίγνα» με περιφορά εικόνων και εξαπτέρυγων, οι οποίοι κυκλώνουν το χωριό ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη, προστατεύοντας έτσι την Κοινότητα από κάθε κακό.

Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η Λίμνη Πλαστήρα είναι κορυφαίος εναλλακτικός προορισμός, διότι διατηρεί ακόμα ήθη και έθιμα και ζωντανό το χρώμα της Παράδοσης. Ταυτόχρονα μέσα από την τοπική γευσιγνωσία προσφέρει νοστιμιές μοναδικές όπως τη μαγειρίτσα με χόρτα, τα ψημένα αμνοερίφια μοναδικής νοστιμιάς. Τις ημέρες αυτές, ζωντανεύουν τα χωριά διότι επιστρέφουν οι μετανάστες, αλλά και οι επισκέπτες που επιλέγουν τον τόπο μας για να περάσουν το Πάσχα. Πρόκειται για μοναδικό συνδυασμό θρησκευτικής παράδοσης, ηθών και εθίμων, αλλά και βιωματικές εμπειρίες στη Φύση και το Περιβάλλον σε μία ήρεμη και κατανυκτική ατμόσφαιρα, όπως αρμόζει στις ημέρες του Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους!».

