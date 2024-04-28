Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φονική συμπλοκή έξω από γνωστό κλαμπ επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.
Από το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε στις 3:40 τα ξημερώματα της Κυριακής είναι νεκρός ένας 21χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και κατέληξε φέροντας τραύματα στο λαιμό. Αυτό που εξετάζεται είναι αν το τραύμα στο λαιμό προήλθε από μαχαίρι ή από σφαίρα.
Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 26χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα στο μηρό από πυροβόλο όπλο.
Κατά πληροφορίες, στον Ερυθρό Σταυρό πήγε με ίδια μέσα και ένας ακόμη άνδρας, τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, ο οποίος κατά δήλωσή του ήταν παρών στο επεισόδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς πιθανότατα ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε έξω από αυτό.
Κάποια στιγμή ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε όπλο και όπως φαίνεται υπό την απειλή του όπλου ο άλλος εμπλεκόμενος τράβηξε μαχαίρι.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν περισυλλέξει από το σημείο μία σφαίρα 9 χιλιοστών, καθώς και ένα πιστόλι που βρέθηκε μέσα σε γλάστρα.
Τα ευρήματα έχουν σταλεί για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
