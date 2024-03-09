Αυτή είναι η επιτροπή των Θεσσαλών αγροτών που θα συναντηθεί με Μητσοτάκη

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της επιτροπής Θεσσαλών αγροτών για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 12.30μμ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για τους:

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝHΣ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝHΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΑΣΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΒΕΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

ΣΔΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝHΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝHΣ

Πηγή: skai.gr

