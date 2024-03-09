Με τις 159 ψήφους (158 των βουλευτών της ΝΔ και την ψήφο του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά) υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, μετά από μια τριήμερη διαδικασία συζήτησης που χαρακτηρίστηκε από αντεγκλήσεις.

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν 129 βουλευτές, 11 δήλωσαν «παρών» (10 Σπαρτιάτες και ο ανεξάρτητος Μιχάλης Χουρδάκης).

Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, καθώς η Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθος στην ψηφοφορία επί της αρχής και εμφανίστηκε απούσα, ενώ ψήφισε στα άρθρα.

Με ευρύτερη πλειοψηφία πέρασε η πλειονότητα των διατάξεων του σχεδίου νόμου για την ενίσχυση των περιφερειακών δημόσιων πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της ΝΔ είχαν ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων 1-129, 172-187, 193-199, 202 και 203, επί της τροπολογίας με αριθμό 106/7, και επί του συνόλου του σχεδίου νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί αρχής και επί των άρθρων 130-155 (το μέρος για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια), ενώ το ΚΚΕ είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, και επί των άρθρων 8, 9, 35, 58, 67, 89, 92, 93, 113, 114, 122, 130-155, και 166.



Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της ψηφοφορίας καθυστέρησε, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέτασε ενδελεχώς το νομοσχέδιο, διαβάζοντας μία προς μία τις 205 διατάξεις, μαζί με τις βουλεύτέ του κόμματος Τζώρτζια Κεφαλά και Ελένη Καραγεωργοπούλου προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση.

"Μεγάλη ιστορική αλλαγή"

«Συζητάμε επί ενός νομοσχεδίου που έχει ιστορικά χαρακτηριστικά. Σταχυολογώ πάρα πολύ γρήγορα. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική στα άρθρα. Έχουμε όλη την δυνατότητα να δείξουμε αν θα καταψηφίσετε τα άρθρα που αποτελούν πρόταση των πρυτάνεων; Ιδού η Ρόδος... Σας καλούμε να τα υιοθετήσετε. Πρόταση των πρυτάνεων ήταν. Μια συζήτηση ένα αίτημα δεκαετιών, σήμερα γίνεται πραγματικότητα» τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην καταληκτική του τοποθέτηση πριν από την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου.



«Μετά από δεκαετίες συζήτησης γίνεται νόμος του κράτους αυτή η μεγάλη ιστορική αλλαγή. Σας καλώ να την ψηφίσουμε όλοι μαζί» σημείωσε ο υπουργός Παιδείας. «Σε εκείνους που δεν την υποστηρίζουν σήμερα θα πω το εξής: Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε και η ευθύνη είναι επάνω μας, για να σας πείσουμε» ανέφερε.

«Αυτό που προτείνετε για τα ΑΕΙ δεν είναι σκανδιναβικό μοντέλο, είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο μετά τις ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου και του Νίκου Ανδρουλάκη για να απαντήσει αρχικά στις προσωπικές επιθέσεις, που όπως, είπε δέχτηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε με τις οβιδιακές σας μεταμορφώσεις και τις πιρουέτες σας. Αυτό που προτείνετε δεν είναι σκανδιναβικό μοντέλο, είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο».

Επίσης, πρόσθεσε: «Με το να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας και να είστε τόσο θυμωμένος, περνάτε το μήνυμα ότι τα επιχειρήματά σας δεν είναι τόσο στέρεα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε: «Κινούμαστε στα όρια του Συντάγματος διότι το Σύνταγμα είναι ένα ζωντανό κείμενο που προσαρμόζεται και στα κείμενα της ευρωπαίκής νομοθεσίας, και γιαυτό δεν μιλάμε για σύσταση πανεπιστημίου, μιλάμε μόνο για εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων πανεπιστημίων που υπάρχουν στο εξωτερικο».

Πρόσθεσε ότι πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στην αλλαγή του άρθρου 16 και συμπλήρωσε: «Δεσμευέστε ότι θα αναθεωρήσετε το άρθρο 16; Μην έρθετε πάλι να μας πείτε δε μου αρέσει η διατύπωση, κάτι μου ξινίζει...»

Η στάση της αντιπολίτευσης

Η ίδρυση μη κρατικών/μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ που ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία είναι απομίμηση μεταρρύθμισης που δεν δίνει συνολική απάντηση στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η δημόσια παιδεία στη χώρα μας σε όλες τις βαθμίδες», ανέφερε, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα ψηφίσει επί της αρχής αυτή την ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση, αλλά θα στηρίξει όσα άρθρα θεωρεί ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Σειρά ερωτημάτων σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ, έθεσε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι θα πρόκειται για κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αρχικά ρώτησε τι άλλαξε από το 2019 που ο πρωθυπουργός έλεγε ότι απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια «και τώρα προχωράτε αντισυνταγματικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων;».

Εκ νέου ένταση πυροδότησε στη Βουλή η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος επέμεινε στις χθεσινές αναφορές για sugar daddies και χορηγούς φοιτητριών. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ανέβηκε σήμερα το πρωί στο βήμα της Βουλής για την επετειακή αναφορά προς τιμήν της Ημέρας της Γυναίκας έχοντας στα έδρανα σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

“Ο τίτλος του νομοσχεδίου θεωρούμε ότι είναι υποκριτικός. Πρόθεση της σημερινής κυβέρνησης, πρόθεσή σας, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι να ενισχύσετε το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά να το αποδυναμώσετε”, δήλωσε στη Βουλή, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, κατά την συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο “Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων”.

Φτιάξτε πρώτα τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια και μετά τα ιδιωτικά για τους πλούσιους φίλους σας», δήλωσε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί «για τα παιδιά των πλούσιων φίλων». «Το πρόβλημα στην παιδεία είναι δομικό» και «ξεκινά από τις χαμηλές βαθμίδες» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να ανεχθεί τη δημιουργία τουρκικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

Την αντίθεση του με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, εξέφρασε μιλώντας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Ο πρόεδρος της Νίκης υποστήριξε πως με το νομοσχέδιο παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Η Νέα Αριστερά όχι μόνο θα καταψηφίσει το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά δεσμεύεται και ότι δεν θα δεχτεί τετελεσμένα και ότι θα ενεργοποιήσει όλα τα θεσμικά και κοινωνικά αντίβαρα για την προστασία του Συντάγματος και την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή για τα μη κρατικά ΑΕΙ. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καλεί την εθνική αντιπροσωπεία να παραβιάσει το Σύνταγμα και υπογράμμισε ότι «μια νέα προοδευτική πλειοψηφία θα καταργήσει αυτόν τον νόμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.