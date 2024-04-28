Παναθηναϊκός: Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με Άρη

Ο Παναθηναϊκός υπέστη μία πολύ άσχημη ήττα από την ΑΕΚ στο παιχνίδι στην «OPAP Arena» με 3-0, τόσο σε επίπεδο αποτελέσματος όσο και σε επίπεδο εικόνας και απόδοσης. Πέρα από την γενικότερη νωθρή εικόνα που παρουσίασε με την έλλειψη πάθους και έντασης και την απώλεια των περισσότερων μονομαχιών, μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην απογοητευτική απόδοση του «τριφυλλιού» είχε η κακή.. μέρα των εξτρέμ του.

Η σκέψη του Φατίχ Τερίμ να πάει με τον Παλάσιος και τον Λημνιό βασικούς είναι πιθανό να οφειλόταν και στην δύναμη που έχει η ΑΕΚ στα άκρα.

