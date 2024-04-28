ΗΠΑ: Αεροπορική εταιρεία μπερδεύει αιωνόβια γυναίκα με μωρό

Ένα λάθος στο σύστημα κρατήσεων αεροπορικής εταιρείας μπερδεύει συνεχώς μία γυναίκα 101 ετών με μωρό, όπως αναφέρει το ΒΒC.

Το πρόβλημα προκύπτει επειδή τα συστήματα της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας «American Airlines» δεν μπορούν να υπολογίσουν ότι η 101χρονη Πατρίτσια γεννήθηκε το 1922 και όχι το 2022.

Δημοσιογράφος του ΒBC υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο τελευταίο περιστατικό, στην πτήση Σικάγο - Μαρκέτ της επαρχίας Μίσιγκαν, όπου η αιωνόβια γυναίκα και το πλήρωμα καμπίνας ξέσπασαν σε γέλια.

Η 101χρονη Πατρίσια πετούσε με την κόρη της, Κρις. «Ήταν αστείο που νόμιζαν ότι ήμουν μόνο ένα μικρό παιδί, ενώ είμαι μια ηλικιωμένη κυρία!. Η κόρη μου έκανε την κράτηση online για το εισιτήριο και ο υπολογιστής στο αεροδρόμιο πίστευε ότι η ημερομηνία γέννησής μου ήταν το 2022 και όχι το 1922», είπε.

«Το ίδιο συνέβη και πέρυσι, όταν περίμεναν αντί για εμένα ένα παιδί», επισήμανε η Πατρίτσια.

Η θέση της Πατρίτσια κρατήθηκε ως εισιτήριο για ενήλικες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σύστημα υπολογιστή του αεροδρομίου δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί ημερομηνία γέννησης 100 χρόνια νωρίτερα.

Η πρώην νοσοκόμα, πετάει κάθε χρόνο για να δει την οικογένειά της και να ξεφύγει από τους κρύους χειμώνες. Παρά το γεγονός ότι βλέπει την αστεία πλευρά του θέματος, η 101χρονη λέει ότι θα ήθελε να διορθωθεί το πρόβλημα καθώς της δημιουργεί κάποια προβλήματα και λέει ότι η αναγνώριση της πραγματικής ηλικίας της θα ήταν επίσης ευεργετική για την κόρη της.

Η Πατρίτσια ταξίδευε μόνη της μέχρι τα 97 της, αλλά πλέον βασίζεται στη βοήθεια της οικογένειάς της, καθώς κάποια προβλήματα υγείας την εμποδίζουν.

«Έχω πρόβλημα με την όρασή μου τώρα, οπότε δεν θα ήθελα να το κάνω μόνη μου», είπε.

Ωστόσο, η Πατρίτσια δεν πτοείται και λέει ότι τα προβλήματα στο σύστημα δεν θα την εμποδίσουν να πετάξει, καθώς ανυπομονεί για την επόμενη πτήση της το φθινόπωρο.

Μέχρι τότε θα είναι 102 - και ίσως μέχρι τότε οι υπολογιστές της αεροπορικής εταιρείας να έχουν φτάσει στην πραγματική της ηλικία.

Πηγή: skai.gr

