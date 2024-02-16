Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ευρεία πλειοψηφία 175 ψήφων πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν, στήριξαν συνολικά 5 κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) με τα 4 εξ αυτών να καταγράφουν απώλειες, άλλοτε μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης κλίμακας, κατά την ονομαστική ψηφοφορία.

Από τα κυβερνητικά έδρανα, 107 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, με τις διαφοροποιήσεις να αγγίζουν τελικά τις 51. Συνολικά 21 βουλευτές καταψήφισαν και 31 επέλεξαν την αποχή. Στους τελευταίους συγκαταλέγονται τα 4 κυβερνητικά στελέχη, ο υπουργός Μάκης Βορίδης - και τρεις υφυπουργοί οι Γ. Μπούγας, Στ. Κελέτσης και Μ. Κεφάλα.

Απώλειες τελικά κατέγραψε και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τους Παυλό Πολάκη και Όθωνα Ηλιόπουλο να απέχουν από την ψηφοφορία και την Νίνα Κασιμάτη, παρ' ότι «παρών» στην Ολομέλεια να παραμένει στο «παρών» και στην ψηφοφορία. Στο ΠΑΣΟΚ, οι όποιες ελπίδες για μονοψήφιο αριθμό αποχών δεν ευοδώθηκαν, με την Χαριλάου Τρικούπη και καταγράφει 11 απουσίες, ενώ 21 βουλευτές υπερψήφισαν το νομοσχέδιο.

Απόντες ήταν και οι δύο μειονοτικοί βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ενώ σύσσωμη η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας υπερψήφισε.

Στον αντίποδα, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες, Νίκη, μαζί με 3 ανεξάρτητους βουλευτές (Κατσιβαρδάς, Φλώρος, Παπαϊωάννου) καταψήφισαν. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την Πλεύση, Μιχάλης Χουρδάκης, δήλωσε "παρών".

Το κλίμα στη Βουλή

Τις τελευταίες δύο μέρες πάντως, η ατμόσφαιρα εντός του κοινοβουλίου ήταν διαφορετική, με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να παρακολουθούν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία και τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο να βρίσκεται μαζί τους για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Η υπερψήφιση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών καλωσορίστηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, τόσο των βουλευτών στην ολομέλεια, όπου παρέμεινε ο πρωθυπουργός μέχρι και την ανακοίνωση, αλλά και στο καφενείο της βουλής, όπου μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ανέμεναν το αποτέλεσμα. Μάλιστα, ακόμα και εργαζόμενοι στο καφενείο, σχολίαζαν χαρακτηριστικά, ότι το τελευταίο διήμερο και ειδικά το απόγευμα της Πέμπτης, η Βουλή είχε περισσότερο κόσμο απ' ότι κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.

Το έντονο ενδιαφέρον πάντως δεν συνοδεύτηκε όλες τις φορές με χειροκροτήματα, καθώς κατά την διάρκεια της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά, προκλήθηκε ένταση στα θεωρεία, μεταξύ ενός μέλους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ενός ακόμα επισκέπτη λόγω των σκωπτικών σχολίων που έκανε ο πρώτος για την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού. Για να εκτονωθεί η ένταση χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομική φρουρά και να καθίσουν ανάμεσα τους μέχρι να ηρεμήσουν οι τόνοι.

Τα 20 «όχι» της ΝΔ

Χαράλαμπος Αθανασίου Φωτεινή Αραμπατζή Βασίλης Γιόγιακας Στέφανος Γκίκας Κωνσταντίνος Γκιουλέκας Θανάσης Δαβάκης Τάσος Δημοσχάκης Κώστας Καραγκούνης Άννα Καραμανλή Θεόδωρος Καράογλου Γεώργιος Καρασμάνης Ανδρέας Κατσανιώτης Δημήτρης Κυριαζίδης Θεόφιλος Λεονταρίδης Ξενοφών Μπαραλιάκος Γιάννης Πασχαλίδης Μάριος Σαλμάς Αντώνης Σαμαράς Ευρυπίδης Στυλιανίδης Μάξιμος Χαρακόπουλος Μίλτος Χρυσομάλλης

Οι 31 αποχές της ΝΔ

1. Διονύσης Ακτύπης

2. Γιάννης Ανδριανός

3. Λάκης Βασιλειάδης

4. Κώστας Βλασης

5. Γιώργος Βλάχος

6. Μάκης Βορίδης

7. Γιώργος Γεωργαντάς

8. Γιάννης Γιάτσιος

9. Ανδρέας Ζαμπίλης

10. Θανάσης Καββαδάς

11. Γιάννης Καλλιάνος

12. Δημήτρης Καλογερόπουλος

13. Μάρκος Καφούρος

14. Σταύρος Κελέτσης

15. Μαρία Κεφάλα

16. Μάνος Κονσόλας

17. Γιώργος Κοτρωνιάς

18. Δημήτρης Κούβελας

19. Σπύρος Κουλκουδίνας

20. Γιάννης Λαμπρόπουλος

21. Περικλής Μαντάς

22. Νότης Μηταράκης

23. Κατερίνα Μονογυιου

24. Γιάννης Μπούγας

25. Χρήστος Μπουκώρος

26. Γιάννης Οικονόμου

27. Γιώργος Παπασωτηρίου

28. Στέλιος Πέτσας

29. Θάνος Πλεύρης

30. Χριστόδουλος Στεφανάδης

31. Άγγελος Συρίγος

Οι 11 αποχές του ΠΑΣΟΚ

1. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

2. Ευαγγελία Λιακούλη

3. Σταύρος Μιχαηλίδης

4. Μπουρχάν Μπαράν

5. Αναστάσιος Νικολαϊδης

6. Απόστολος Πάνας

7. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

8. Ανδρέας Πουλάς

9. Χριστίνα Σταρακά

10. Μανώλης Χνάρης

11. Κατερίνα Καζάνη

Οι δύο αποχές και το ένα παρών του ΣΥΡΙΖΑ

Αποχή: Όθων Ηλιόπουλος, Παύλος Πολάκης

Οι δύο αποχές της Νέας Αριστεράς

1. Χουσεΐν Ζειμπέκ

2. Φερχάτ Οζγκιούρ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.