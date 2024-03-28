Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να τραβήξει μία κόκκινη γραμμή μεταξύ του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και της πολιτικής εκμετάλλευσης που –σύμφωνα με την κυβέρνηση- επιχειρείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναμένεται να προχωρήσει απόψε ο πρωθυπουργός κατά την τοποθέτηση του επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Βαίνοντας προς την κορύφωση της τριήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία θα καταλήξει με την ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μία ψύχραιμη αποτίμηση των όσων συνέβησαν σχετικά με αυτό καθ' αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην κοιλάδα των Τεμπών, και τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτεία, όσο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Ο πρωθυπουργός – σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες – θεωρεί αυτονόητη την απαίτηση των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, όσων τραυματίστηκαν, αλλά και όλης της κοινωνίας να ζητούν απαντήσεις και να αναμένουν την ανάδειξη όλων των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό δυστύχημα και φυσικά την τιμωρία των ενόχων. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της κυβέρνησης, αναμένεται να επαναλάβει και από το βήμα της Βουλής, από την πρώτη στιγμή που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη μέχρι και την ώρα που η Δικαιοσύνη θα ολοκληρώσει την διερεύνηση και το έργο της και θα αποφανθεί τόσο για τα γεγονότα όσο και για τα πρόσωπα που φέρουν ευθύνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ιδιαίτερη μνεία στη Δικαιοσύνη και το έργο της, δηλώνοντας την πίστη του στο έργο των δικαστών που έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίο της διαλεύκανσης της υπόθεσης. "Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη" θα τονίσει, σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής επισημαίνοντας τη βεβαιότητά του ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, για να καταδειχθεί η αλήθεια, να ερευνηθούν και να απαντηθούν όλες οι καταθέσεις, ακόμη και οι πιο ακραίες. "Δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά που να δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς" αναμένεται να δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης ενώ θα υπενθυμίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πως "όλοι κρινόμαστε από αυτή και κανείς δεν είναι εκ των προτέρων αθώος ή ένοχος".

Ο "μεγάλος" αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημερινό κορυφαίο "κοινοβουλευτικό μπρα ντε φερ" αναμένεται να αναδειχθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μπει μπροστά σε αυτή τη μάχη της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης. Το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη άλλωστε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις βολές που εκτόξευσε η κυβερνητική πλειοψηφία καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας, και τον ίδιο ρόλο θα κρατήσει και έναντι του πρωθυπουργού ο οποίος, επιχειρώντας να ερμηνεύσει την κίνηση της πρότασης δυσπιστίας, θα επιμείνει στις κατηγορίες κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί εξυπηρέτησης συμφερόντων αλλά και την παράλληλη διαπίστωση περί πολιτικών αδιεξόδων της Χαριλάου Τρικούπη που αδυνατεί να "σηκώσει κεφάλι" στις δημοσκοπήσεις, βλέποντας τον πολιτικό χρόνο μέχρι τις ευρωεκλογές να πιέζει.

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού θα βρεθεί βέβαια, παρά την απουσία του από τη Βουλή, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, κυρίως με αφορμή το κάλεσμά του προς τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να διεξαχθούν εκλογές με διεθνείς παρατηρητές, προκαλώντας τη μήνιν του Μεγάρου Μαξίμου, αφού έθεσε εν αμφιβόλω το αδιάβλητο των εκλογών. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι ουδείς ποτέ ήρθε να αμφισβητήσει το κεκτημένο του αδιάβλητου των εκλογών, και να ταυτίσει την άποψη και το αίτημα του Στέφανου Κασσελάκη με υπονόμευση του ίδιου του πολιτεύματος, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα τέτοιων ακραίων φωνών και απόψεων.

