Η θεσμική συνεργασία του κράτους με την Εκκλησία είναι στενή, είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, που έχει δημιουργήσει στο Δήλεσι η εκκλησία.

«Θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία μας θεσμικά ήταν, είναι και παραμένει στενή» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα τόνισε ότι «μπαίνοντας στη Μεγάλη Εβδομάδα τα λόγια του Αρχιεπισκόπου για αγάπη και σεβασμό είναι πιο επίκαιρα από ποτέ»

Ο κ. Μητσοτάκης αφού συνεχάρη τον αρχιεπίσκοπο για το σπουδαίο κοινωνικό έργο της εκκλησίας, επισήμανε ότι «προσβλέπουμε στο κοινωνικό αποτύπωμα της εκκλησίας που συμπληρώνει τις κρατικές δομές».

«Έχουμε σταθερές γραμμές και οι σταθερές γραμμές μας είναι το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού, οι θέσεις της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε ούτε αυτό που θα μας πει ο Βελόπουλος, ούτε οποιοσδήποτε πολιτικός» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το Δήλεσι, όπου μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επισκέπτονται δομές της Εκκλησίας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν υπάρχει «χριστιανόμετρο», απάντησε «όχι, ποτέ. Μόνο η αγάπη, η συγχώρεση, η συναδέλφωση και η συνεργασία» ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος τονίζοντας τη συνεργασία που απαιτείται ανάμεσα σε Εκκλησία και Κράτος.

«Αυτές τις ώρες είναι απαραίτητη η συνεργασία. Πολλά πράγματα είναι που μας χωρίζουν που μας κάνουν να είμαστε διαφορετικοί αλλά κοιτάμε πώς μπορούμε με αυτή τη συνεργασία να πάμε μπροστά» είπε.

«Η εκκλησία μας καλεί όλους να αγαπά ο ένας τον άλλον να σέβεται ο ένας τον άλλον. Καθένας κάνει έναν αγώνα μόνος του και με τους άλλους», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

«Υπάρχει ο λόγος του Θεού, η εκκλησία λέει δεν κάνω διακρίσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υποστηρίζοντας ότι ο «καθένας έχει τις απόψεις του, μένει στις απόψεις του, παλεύει γι αυτές, ο χρόνος θα δείξει».

Συμπλήρωσε επίσης ότι η Εκκλησία κινείται πάντα με αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο και ο λόγος του Θεού.

«Δεν μπορώ να πάω σε πράγματα που δεν τα λέει το Ευαγγέλιο και εκείνος μπορεί να έχει τις απόψεις του, δεν μπορώ να ταυτιστώ με συμφέροντα προσωπικά ή με θέσεις που αύριο δεν θα έχουν καμία αξία», είπε χαρακτηριστικά.

Απάντησε επίσης σε ερώτηση για τις εγκυκλίους που θα στείλει η Εκκλησία ενόψει του Πάσχα, ότι θα κάνει ό,τι κάνει κάθε χρόνο. «Εμείς δεν κινούμαστε με βάση το αύριο, το σήμερα ή το χθες, κινούμαστε με βάση αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο και ο λόγος του Θεού».

Πρώτη στάση τους ήταν στον παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο «Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου», όπου τους υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους 47 μαθητές της δομής και τους δασκάλους τους. Ξεναγήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και στην αίθουσα ψηφιακού παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού, ενώ τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα του Λαζάρου και προσέφεραν πασχαλινά δώρα, δικές τους δημιουργίες.



«Θέλω, Μακαριώτατε, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το σπουδαίο κοινωνικό σας έργο, επισκεπτόμενος σήμερα τρεις δομές οι οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία της Αρχιεπισκοπής.

Και καθώς μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι τα λόγια σας, ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη και με σεβασμό, αντηχούν σήμερα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ.

Και θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι η συνεργασία μας στο θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο της ήταν, είναι και παραμένει εξαιρετικά στενή. Και ότι προσβλέπουμε ακριβώς σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα της Εκκλησίας, το οποίο έρχεται και συμπληρώνει τις κρατικές δομές, την κρατική πρόνοια, δίνοντας πάντα περίσσευμα αγάπης και στήριξης σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες σας, κληρικούς και λαϊκούς, τους χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι συνεπικουρούν αυτό το πολύ πλούσιο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Και καθώς, όπως είπα, πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, ημέρες περισυλλογής αλλά και ημέρες που όλοι μας μπορούμε να αναρωτηθούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Οπότε με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να τονίσω ότι εδώ όλοι όσοι εργάζονται καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να συμπαρασταθούν στα παιδάκια μας εκείνα και στις οικογένειές τους με τον καλύτερο τρόπο», σημείωσε από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

«Ήρθε σήμερα ο Πρωθυπουργός μας να σας δει, να του πείτε ότι είστε καλά και ότι τώρα που θα κλείσει το σχολείο και θα γιορτάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί, θα γίνετε πιο καλά παιδιά κι έτσι θα ξαναρθείτε πάλι για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Γίνεται μία καλή προσπάθεια, οι γονείς είναι αρκετά ευχαριστημένοι.

Εγώ πάλι και οι συνεργάτες μας είμαστε ευχαριστημένοι για την προσφορά στις οικογένειες, αλλά και στα παιδιά μας αυτά καθαυτά. Και θα θέλαμε κι άλλα τέτοια σχολεία αλλά, το λέγαμε και χθες, ζητάμε μια καλή συνεργασία, ώστε από κοινού και Εκκλησία και Πολιτεία να μπορούμε να κάνουμε τέτοια έργα και να τα καμαρώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα κοντά μας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος μετέβησαν στον παιδικό σταθμό «Η Ζωοδόχος Πηγή», όπου γίνονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας και θεατρικού παιχνιδιού. Ο Πρωθυπουργός είδε από κοντά τους χώρους του σταθμού και συνομίλησε με τους 15 μικρούς μαθητές.

Αμέσως μετά, επισκέφθηκαν το Κέντρο Γεροντολογίας «Άγιος Πορφύριος», όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους του και συζήτησαν με τους 60 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή, ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα. Το κέντρο έχει κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ σε έκταση 27 στρεμμάτων, με συνολική επιφάνεια κτιρίων 5.000 τ.μ.

