Πασχαλινοί ρυθμοί στην αγορά - Αισιοδοξία των εμπόρων για αυξημένους τζίρους

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά ενόψει Πάσχα με τους εμπόρους να περιμένουν ο εορταστικός τζίρος, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και των υπηρεσιών εστίασης και διαμονής, να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ της περυσινής χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος του εορταστικού τραπεζιού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο φετινό «Καλάθι του Πάσχα» έχουν ίδιες ή και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2023.

Στο μεταξύ, τα συνεργεία ελέγχου «οργώνουν» την αγορά, καθώς φέτος το Πάσχα είναι ουσιαστικά εντός της θερινής τουριστικής περιόδου και θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αυξημένη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό με την «εισαγόμενη κατανάλωση».

Για να μπορέσουν να κάνουν οι καταναλωτές έρευνα αγοράς αλλά και τα ψώνια τους με μεγαλύτερη άνεση, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά αυτή την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται η κίνηση και στα σούπερ μάρκετ με τους καταναλωτές να αξιοποιούν συνδυαστικά το «Καλάθι του Νοικοκυριού», το «Καλάθι της Σαρακοστής» και το «Καλάθι του Πάσχα» για να οργανώσουν εγκαίρως το εορταστικό τους τραπέζι.

Συγκεκριμένα, σε ισχύ έχει τεθεί από 24 Απριλίου έως και 4 Μαΐου το «Καλάθι του Πάσχα» ενώ παραμένει σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου και το «Καλάθι της Σαρακοστής». Σημειώνεται ότι το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές. Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα: Αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο φετινό «Καλάθι του Πάσχα» έχουν ίδιες ή και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2023 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο ανάπτυξης. «Κάτι άλλωστε που αποτελούσε και βασική επιδίωξη του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα» όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του αρνιού στα σούπερ μάρκετ κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή λίγο κάτω από τα 10 ευρώ το κιλό. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν αρνί από 9,78 ευρώ μέχρι 9,99 ευρώ το κιλό.

Ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2023 είναι και η τιμή στο κατσίκι, το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό από το αρνί. Οι καταναλωτές μπορούν να το βρουν στο «Καλάθι του Πάσχα» ελάχιστα κάτω από τα 10 ευρώ έως και 10,99% το κιλό. Αμετάβλητες παρέμειναν και οι τιμές στο τσουρέκι εν συγκρίσει με το 2023, ενώ μειωμένες εμφανίζονται οι τιμές σε προϊόντα όπως είναι τα αυγά ή η φέτα.

Όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα ίδια στελέχη, τα εργαλεία που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την αγορά, αποδίδουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες των αλλεπάλληλων κρίσεων και των πληθωριστικών πιέσεων. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν βασικά προϊόντα για να γεμίσουν το πασχαλινό τους τραπέζι σε ίδιες ή και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2023. Και αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται.

Επιπλέον σημείωσαν: «το φρένο που μπαίνει στις τιμές βασικών προϊόντων του Καλαθιού του Πάσχα σε συνδυασμό με την ήδη παρατηρούμενη θετική απόδοση των μέτρων για τον έλεγχο των τιμών στα σούπερ μάρκετ δημιουργούν αισιόδοξο πλαίσιο προβλέψεων για περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων, ο οποίος έχει ήδη υποχωρήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 5,3% τον Μάρτιο 2024 από 8,2% τον Ιανουάριο. Έχει πέσει σχεδόν 3% σε δύο μήνες ενώ το τελευταίο δίμηνο οι τιμές των τροφίμων έχουν μειωθεί κατά 1,2%».

Οι καταναλωτές έχουν επίσης στη διάθεσή της από την Δευτέρα 22 Απριλίου και το «Καλάθι των Νονών» που περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες προϊόντων, ως εξής: πασχαλινές λαμπάδες - παιχνίδια, επιτραπέζια / παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης), βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια), οχήματα/τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα), λούτρινα, μουσικά παιχνίδια, σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά).

Προσδοκίες για αυξημένο τζίρο στην αγορά

Αυξημένος αναμένεται ο τζίρος της πασχαλινής αγοράς, έστω και πληθωριστικά, συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, τόσο στις αγορές τροφίμων, όσο και στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες της εφετινής πασχαλινής αγοράς στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και των Νησιών του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η αυξημένη αγοραστική κίνηση, ενόψει του Πάσχα, αναμένεται να φέρει την «ανάσταση» στο σύνολο της ελληνικής αγοράς για το λιανικό εμπόριο μετά, μάλιστα, από μια δίμηνη υποτονική περίοδο που ακολούθησε των φετινών χειμερινών εκπτώσεων. Παρά το γεγονός πως η πασχαλινή αγορά είναι μικρή σε διάρκεια, εντούτοις, είναι αρκετά έντονη σε κύκλο και όγκο εργασιών, τόσο στο κλάδο των τροφίμων, λόγω του πασχαλινού τραπεζιού, όσο και σε πολλούς άλλους κλάδους της λιανικής, λόγω των παραδοσιακών δώρων.

Ο ίδιος ανέφερε: «λαμβάνοντας υπόψη τους περυσινούς αρχικούς ενδοιασμούς για περιορισμένη κατανάλωση λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας, που δεν επιβεβαιώθηκαν, αναμένεται και φέτος ο τζίρος να είναι, έστω και πληθωριστικά, αυξημένος συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, τόσο στις τοπικές αγορές τροφίμων, όσο και στα εμπορικά καταστήματα της Αττικής. Οι γονείς και οι νονοί, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα ανταποκριθούν αξιοπρεπώς στις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις, αγοράζοντας τα καθιερωμένα πασχαλινά δώρα στα παιδιά και βαφτιστήρια».

Γενικότερα, ο πασχαλινός εορταστικός τζίρος, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και των υπηρεσιών εστίασης και διαμονής, που θα αποτυπωθεί στα στατιστικά του Μαΐου, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ της περυσινής χρονιάς, αφού, φέτος, το ελληνικό Πάσχα είναι ουσιαστικά εντός της θερινής τουριστικής περιόδου και θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αυξημένη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό με την «εισαγόμενη κατανάλωση». Στις κεντρικές αγορές της Αττικής, οι πωλήσεις, κατά την διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, αναμένονται βελτιωμένες, ενώ η επισκεψιμότητα στα μαγαζιά, θα γίνει αισθητή με την έναρξη του διευρυμένου εορταστικού ωραρίου.

Σχετικά με το δώρο του Πάσχα ο πρόεδρος ανέφερε ότι, η πασχαλινή αγορά, ως γνωστόν, «ανασταίνεται» με την καταβολή του δώρου του Πάσχα, που, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα ξεπεράσει φέτος το 1 δισ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους μέχρι και τη Μ. Τετάρτη, 1η Μαΐου.

«Η αγορά υπολογίζει να απορροφήσει μεγάλο μέρος του δώρου του Πάσχα και, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των μισθών, ευελπιστεί οι καταναλωτές να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο από την ακρίβεια στα τρόφιμα και, κυρίως, του «οβελία» που, και φέτος, παρατηρείται οι τιμές να κινούνται ανοδικά, τόσο λόγω του κόστους παραγωγής για τους κτηνοτρόφους, όσο και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου. Είναι γεγονός πως ο πληθωρισµός στα τρόφιμα διαμορφώνεται σήμερα στο υψηλό 5,4%, όμως, συγκριτικά με τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έχει αποκλιμακωθεί, δίνοντας μια μικρή ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό» δήλωσε ο κ. Κορκίδης.

Στα 190 ευρώ η δαπάνη ανά νοικοκυριό το Πάσχα

Αλλαγές στις πασχαλινές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων αποτυπώνουν τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2024 με δείγμα 800 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ένα στα τέσσερα νοικοκυριά θα ταξιδέψει εκτός αστικών κέντρων για το Πάσχα, τα οικογενειακά τραπέζια θα είναι μικρότερα με περισσότερες παρασκευές στο σπίτι ενώ παραμένει σταθερή η δαπάνη για αγορές, στα 190 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αγορών του Πάσχα θα γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκεκριμένα μόνο το 35% θα κάνει τις αγορές νωρίτερα, το 53% την Μεγάλη εβδομάδα και το 9% τελευταία στιγμή.

Η συνολική δαπάνη για αγορές το Πάσχα αναμένεται να παραμείνει σταθερή με μία τάση μείωσης με βάση τις απαντήσεις των καταναλωτών. Το 40% εκτιμά ότι θα μειώσει τις αγορές του, ενώ το 34% ότι θα τις αυξήσει. Το 26% θεωρεί ότι θα μείνει αμετάβλητη. Μεσοσταθμικά εκτιμάται ότι η φετινή δαπάνη για το Πάσχα ανά νοικοκυριό θα ανέρχεται σε 190 ευρώ, 120 ευρώ για είδη παντοπωλείου και 70 ευρώ για άλλα είδη, όπως π.χ. δώρα

Ένα στα τέσσερα 4 νοικοκυριά (26%) δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το Πάσχα εκτός των αστικών κέντρων σε χωριό ή νησί. Το ποσοστό αυτό την προηγούμενη δεκαετία έφτανε ακόμα και το 53%.

Τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των ημερών θα είναι μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν. Το 43% δηλώνει ότι θα συμμετέχει σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια άνω των 10 ατόμων. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 40% του 2023, αλλά σαφώς μειωμένο σε σχέση με το 67% του 2019.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η τάση Do-It-Yourself (DIY) όσον αφορά τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή οι καταναλωτές επιλέγουν να φτιάξουν μόνοι τους γλυκά και άλλα πασχαλινά είδη σε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό που θα φτιάξει γλυκά στο σπίτι ανεβαίνει από το 43% στο 50% και το βάψιμο αυγών ανεβαίνει από το 62% στο 79%.

Όσον αφορά το αρνί και το κατσίκι, το σούβλισμα του αρνιού αν και καταγράφεται μία αύξηση σε σχέση με το 2023, σε σχέση με το παρελθόν, τα ποσοστά είναι χαμηλά. Συγκεκριμένα, 33% δηλώνει ότι θα σουβλίσει αρνί έναντι 32% το 2023, όταν το ποσοστό 2019 ήταν στο 67%. Το ψήσιμο στο φούρνο καταγράφεται αυξημένο από 40% σε 46%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό ατόμων στα οικογενειακά τραπέζια μεταφράζεται σε εκτιμήσεις για αγορές μικρότερες ποσοτήτων, αλλά και την επιλογή διαφορετικών «κοπών» για τα είδη κρέατος από τους καταναλωτές. Το 42% δηλώνει ότι θα αγοράσει αρνί ή κατσίκι από το κρεοπωλείο, ενώ το 31% από το σούπερ μάρκετ. Ένα μειωμένο ποσοστό 9% (έναντι 12% το 2023) δηλώνει ότι θα κάνει πασχαλινό γεύμα στον κλάδο της εστίασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.