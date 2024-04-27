«Λύγισε» στο τέλος ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα τον ισοφάρισε

Με την… ισοπαλία έφυγε από τη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν από δυνάμεις στην τέταρτη περίοδο του Game 2, γνωρίζοντας την ήττα 77-69 από την Μπαρτσελόνα, η οποία έκανε το 1-1 στη σειρά.

Οι Πειραιώτες «πλήρωσαν» το κακό ξεκίνημα στο ματς, αλλά παράλληλα τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ (15 επιθετικά οι Καταλανοί), τα λάθη (19) και την αστοχία έξω από τα 6,75μ. με 8/27 τρίποντα.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους.

Από τους «μπλαουγκράνα», κορυφαίος ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 24 πόντους.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ για τα επόμενα δύο ματς Μεγάλη Τρίτη (30/4, 21:30) και Μεγάλη Πέμπτη (2/5, 19:45).

Το ματς

Με τους Φαλ, Σίκμα, Πίτερς, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Με τον Λαπροβίτολα να μπαίνει «ζεστός» η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 7-2 στα πρώτα δύο λεπτά, με τον Πίτερς να απαντά για το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» (7-8), στο 4’. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν καταστροφική για την ομάδα του Πειραιά. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα επέμεναν άστοχα έξω από τα 6,75μ., ενώ από την άλλη τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδιναν ευκαιρίες σε Πάρκερ και Ερνανγκόμεθ, στέλνοντας τους Καταλανούς στο +11 (23-12), στο 8’. Ο Πίτερς πέτυχε ένα καλάθι με το… ζόρι, αλλά οι Γιοκουμπάιτις και Πάρκερ έστειλαν τους γηπεδούχους στο +13 (27-14), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Πιο προσηλωμένος μπήκε στην άμυνα ο Ολυμπιακός και με σερί 6-0 έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (27-20), στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου. Το τρίποντο του Σατοράνσκι έστειλε ξανά την Μπαρτσελόνα στο +10 (30-20), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με άμυνες και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο με τον ΜακΚίσικ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο (34-30), στο 15’. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες έκαναν εύκολα λάθη με τους Κάλινιτς και Βέσελι να κάνουν σερί 7-0 και να στέλνουν τους γηπεδούχους στο +11 (41-30), στο 17’. Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο οι παίκτες του Μπαρτζώκα βρήκαν ρυθμό και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 2-7 (43-37).

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 77-69: Λύγισαν στο Game 2 οι Πειραιώτες

Νωθρά μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα βρήκε σερί 5-0, για το +11 (48-37), στα πρώτα δύο λεπτά. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση και με Πίτερς και Γουίλιαμς-Γκος έφεραν το ματς στο καλάθι (52-50), στο 25’. Ο Πάρκερ έκοψε το σερί των Πειραιωτών, αλλά η απάντηση ήταν άμεση με τον ορεξάτο Γουίλιαμς-Γκος για το προβάδισμα (54-55), στο 27’. Ακολούθησαν καλάθια εκατέρωθεν με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια, αλλά ένα λάθος του ΜακΚίσικ και ένα καλάθι του Ερνανγκόμεθ, έστειλαν τους Καταλανούς στο +3 (60-57), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, οι Κάναν και Γουίλιαμς-Γκος χρεώθηκαν με τέσσερα φάουλ ο καθένας και αποσύρθηκαν στον πάγκο, με τον Πετρούσεφ όμως να φέρνει το ματς στον πόντο (60-59). Ακολούθησαν κακές επιλογές και λάθη στην επίθεση από τον Ολυμπιακό, με τους Αμπρίνες και Πάρκερ να βρίσκουν απανωτά τρίποντα και να στέλνουν την Μπαρτσελόνα στο +12 (76-64), στο 36’. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση με τον Πίτερς και μείωσαν (76-69), στο 38’. Ωστόσο, μέχρι εκεί έμειναν οι Πειραιώτες, γνωρίζοντας την ήττα 77-69.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 43-37, 60-57, 77-69

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.