Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές για τις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου καθώς ωριμάζουν οι επενδύσεις σε νέες μονάδες εξαγωγής LNG.

Σε ομιλία που έκανε την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι σήμερα «ένα μεγάλο νέο κύμα εξαγωγικών project LNG μπαίνει στην αγορά. Έτσι, πιθανόν θα μετακινηθούμε σύντομα από ένα παγκόσμιο έλλειμμα σε ένα παγκόσμιο πλεόνασμα LNG και, ως αποτέλεσμα, αναμένουμε οι τιμές να μειωθούν».

Η προοπτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, η οποία πέτυχε πέρυσι μείωση 42% στις τιμές φυσικού αερίου για νοικοκυριά, τη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκή Ενωσης. Αποτέλεσμα της ραγδαίας αυτής μείωσης ήταν να είναι χαμηλότερες οι τιμές στην Ελλάδα από ό,τι στην ΕΕ - συγκεκριμένα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 υποχώρησαν στα 0,0926 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,1125 ευρώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Με δεδομένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής ρεύματος εξακολουθεί να προέρχεται από εργοστάσια που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως καύσιμο - παρά την επέκταση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - είναι σαφές ότι οι χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου θα συμβάλλουν στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα και των τιμών του ρεύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 επίσης σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και συγκεκριμένα στα 0,2309 η κιλοβατώρα έναντι 0,2832 ευρώ, αντίστοιχα.

Η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Αμστερνταμ (TTF), για συμβόλαια παράδοσης τον Μάιο, κινείται κάτω από τα 30 ευρώ η μεγαβατώρα, ένα επίπεδο που αντιστοιχεί μόλις στο ένα όγδοο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, όταν η Ρωσία είχε ανακοινώσει τη διακοπή λειτουργίας του Nord Stream.

Ακόμη και αν ο επόμενος χειμώνας δεν θα είναι τόσο ήπιος όσο ήταν φέτος και πέρυσι, όπως φοβούνται κάποιοι παράγοντες της αγοράς, ή αν υπάρξει ισχυρότερη ζήτηση LNG από την πλευρά της Κίνας, οι τιμές αναμένεται να είναι συγκρατημένες καθώς μάλιστα η πληρότητα των αποθηκευτικών χώρων LNG στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή υψηλή. Σύμφωνα με στοιχεία της KYOS European Gas Analytics, το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 88% στα μέσα της εβδομάδας, ενώ στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό για το LNG ανερχόταν στο 60% και για το φυσικό αέριο στο 62%.

Στον τομέα της ενέργειας, πηγή ανησυχίας παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς και την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενσωματώνοντας ένα επασφάλιστρο κινδύνου που εκτιμάται σε περίπου 10 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του μπρεντ, το οποίο αγοράζει η Ευρώπη και η Ελλάδα, κινούνταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές είδαν ότι το Ιράν δεν είχε πρόθεση να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε μία περιορισμένης κλίμακας απάντηση σε προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, ενδεχομένως στα 100 δολάρια το βαρέλι ή και παραπάνω, μόνο αν υπάρξει μία νέα κλιμάκωση στην περιοχή που θα περιορίσει πραγματικά την προσφορά πετρελαίου, κάτι που δεν έχει συμβεί έως σήμερα.

Επομένως, η αβεβαιότητα για τις τιμές του πετρελαίου θα παραμένει υψηλή, όπως και η μεταβλητότητά τους, όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.