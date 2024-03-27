Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία, δήλωσε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για τα Τέμπη στην ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της πρότασης δυσπιστίας που κατατέθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα τοποθετούμαι αποκλειστικά και μόνο θεσμικά. Εγώ ο ίδιος είχα ζητήσει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη με συγκεκριμένο κατηγορητήριο για να δούμε ποια έχει βάση εδώ στη Βουλή, όχι σε λαϊκά δικαστήρια. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ότι αφορά τη σύμβαση 717 ο κ. Καραμανλής είπε ότι όταν έφτασε στα χέρια του όφειλε να την ολοκληρώσει, αντί να την ακυρώσει.

«Πότε έπρεπε να ολοκληρωθεί η 717; Το 2016. Πότε ολοκληρώθηκε; Το 2023. Αφού την ξεκολλήσαμε και τελικά ολοκληρώθηκε από αυτή εδώ την κυβέρνηση. Ενέπλεξαν το ελληνικό δημόσιο σε μία περιπέτεια. Το κατέστησαν το δημόσιο υπαίτιο των καθυστερήσεων... Όταν έφτασε στα χέρια μου η σύμβαση όφειλα να τη συνεχίσω και να την ολοκληρώσω, διαφορετικά θα ερχόμουν σε σύγκρουση με την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αντιπολίτευση τη γνωρίζει».



«Επτά φορές παραβιάστηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, που είναι το Ευαγγέλιο του Σιδηροδρόμου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τη μοιραία νύχτα είχαμε συσσώρευση λαθών και κατ’ εξακολούθηση παραβίαση των κανονισμών ανέφερε ακόμα ο βουλευτής της ΝΔ.

Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη… Συγκάλυψη είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων, να πατάς στον ανθρώπινο πόνο, να διαχέεις το μίσος από σκοτεινούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο.

«Η ΝΔ δεν έκανε ποτέ τυμβωρυχία μετά το Μάτι και τη Μάνδρα. Ασκήσαμε σκληρή κριτική, αλλά δεν επιδιώξαμε τη φυσική εξόντωση των πολιτικών μας αντιπάλων. Δεν είδαμε την τραγωδία ως ευκαιρία», είπε.



Νομίζετε ότι δεν ανατριχιάζω όταν αναλογίζομαι το δράμα τόσων οικογενειών; διερωτήθηκε. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο σημείο της τραγωδίας, τόσο εγώ όσο και ο πρωθυπουργός. Αυτές οι εικόνες δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου.



Εμείς δεν παίξαμε πολιτικό θέατρο όπως άλλοι έκαναν στο Μάτι, παραιτήθηκα αμέσως, γεγονός ασυνήθιστο για τα πολιτικά πράγματα της εποχής μας... Με πονάει περισσότερο που δεν καταφέραμε να ξεριζώσουμε νοσηρές νοοτροπίες της ανευθυνότητας.

Σκύβω με σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων, κανείς, πόσω μάλλον εγώ, δεν μπορώ να νοιώσω τον πόνο για την απώλειά τους δήλωσε ο κ. Καραμανλής στην τοποθέτησή του στη Βουλή.

Απόλυτος σεβασμός, όμως, σημαίνει και συνειδητή αποχή από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια περισσότερο από εμένα, είπε.



Έριξαν και λάσπη στο εκλογικό σώμα επειδή με τίμησαν με την ψήφο τους ενώ ο αρχηγός τους δεν εξελέγη και πήραν 17%. Επαναλαμβάνω: δεν κρύφτηκα ποτέ, ούτε κρύβομαι τώρα, πίσω από καμιά βουλευτική ασυλία. Καμιά βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα Τέμπη ανέφερε ο κ. Καραμανλής. Το θέμα υπάγεται στο άρθρο 85 του Συντάγματος πρόσθεσε.

«Η παράταξη δεν θα παραδώσει τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων», ανέφερε.

«Σας κοιτώ στα μάτια, με απόλυτο σεβασμό στις μνήμες αυτών που χάθηκαν και στις οικογένειες τους». Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Όποιος έχει αποδείξεις εναντίον μου, να τις φέρει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.