«Είναι πλέον συνυπεύθυνοι»: Κασσελάκης κατά ΝΔ για Καραμανλή - Ο στίχος του Μανώλη Αναγνωστάκη που χρησιμοποίησε

«Γίγαντες στη συγκάλυψη, νάνοι στη συναίσθηση» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

Κασσελάκης

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε». Με αυτό το στίχο του Μανώλη Αναγνωστάκη (από το ποίημα «Δεν έφταιγεν ο ίδιος») ο Στέφανος Κασσελάκης επιτίθεται στον Κώστα Καραμανλή μετά την ομιλία του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών. 

«Το παρατεταμένο όμως χειροκρότημα όλων των βουλευτών της ΝΔ δείχνει το συνολικό πολιτικό τους μέγεθος. Γίγαντες στη συγκάλυψη, νάνοι στη συναίσθηση» προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση στη ΝΔ. 

«Είναι πλέον συνυπεύθυνοι» καταλήγει στη δήλωσή του. 
 

