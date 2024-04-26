Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του μετρό Κηφισιά - Πειραιάς μετά το συναγερμό που σήμανε νωρίτερα σήμερα όταν άνδρας έπεσε στις γραμμές του τρένου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες και δύο οχήματα που απεγκλώβισε τον άνδρα, ο οποίος, δυστυχώς, είναι νεκρός.

